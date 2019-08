Hicieron el acto oficial por el 169º aniversario del fallecimiento de San Martín

El acto oficial por un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín se hizo esta tarde en el Monumento que recuerda la figura del Libertador en el Parque de Mayo.

El acto fue organizado en forma conjunta por el Municipio y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Bahía Blanca.

Participaron funcionarios, legisladores, concejales, representantes de fuerzas militares y de seguridad, autoridades consulares, Veteranos de Malvinas, referentes de instituciones de la comunidad y vecinos.

"Se me ocurrió pensar qué hubiera hecho San Martín en estos tiempos. En Malvinas, por ejemplo. Y no me cabe duda de que se hubiera encolumnado y se hubiera puesto al servicio de la reivindicación de las islas, como lo hizo cuando las potencias extranjeras nos bloquearon", dijo el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo.

"¿Qué haría en estos tiempos menguados y cartagineses, tiempos agrietados? ¿De qué lado estaría, si es que hubiera dos lados? Y tampoco me cabe duda: hubiera estado por encima, como estuvo en su momento, que además se manifestó que esa espada que podía poner a disposición del país no la iba a desenvainar para derramar sangre de hermanos argentinos", continuó.

"¿Qué haría San Martín hoy con la ciencia, con la computación, con los medios de comunicación? Seguramente los pondría al servicio de esa educación y los pondría al servicio de la Nación toda, y de la América, porque él soñaba con la Patria Grande", reflexionó.

"Lo traigo como una gimnasia porque en un país donde a veces los feriados no son para recordar y conmemorar, sino para tomarse el día de vacación. No está mal que en la soledad de nuestra casa volvamos a las fuentes, escuchemos a aquellos que nos dejaron los testimonios y los proyectemos en este hoy".

"Un hoy que todavía sigue en deuda con la Patría que él soñó y será la tarea nuestra hacerlo, no porque nos creamos mejores o iguales que él, pero él era un hombre común que tuvo un gran sueño y que soñó que lo imposible era necesario y lo consiguió. No fue un superhombre, fue un hombre normal. Es esa la normalidad que yo quiero apelar, para que sigamos viniendo a estos actos que nos hacen bien, pero que nos haga reflexiones y alguna vez estar a la altura de lo que él soñó y podamos repetir. Como le decía Belisario Roldán, en una suerte de oración laica: Padre Nuestro, que estás en el bronce, y nosotros acá por eso estamos".