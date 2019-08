El Sub 15 de la Liga del Sur goleó a Pringles y sumó un nuevo triunfo

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur venció esta tarde a su par de Coronel Pringles, por la tercera fecha de la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Nacional de la categoría.

El combinado de nuestro medio se impuso por 7 a 1, en cancha de Tiro Federal, con goles de Guido Díaz (a los 18 minutos de juego), Jano Perazzo (20m.), Ezequiel Katz (25m.), Tomás Díaz (40m.), Alejandro Mosmann (48m.), Mateo Nadebne Ojeda, en contra (50m.), y Jorge Rojas (58m.). Para la visita descontó Matías Melian (55m.).

De esta manera, el equipo dirigido por Julio Verdino sumó su segunda victoria consecutiva, luego del triunfo ante Villarino (4-2) en cancha de San Francisco y el debut con empate en Coronel Dorrego (2-2).

"El primer tiempo fue bueno, hubo llegadas. Me llevo eso, las llegadas y lo que le pedimos a los defensores, que estén atentos a las marcas. Les pedimos que estén atentos y lo estuvieron", admitió el DT.

Esta tarde, el elenco de la Liga fue eficaz en las primeras chances que tuvo después de un inicio parejo y pudo sacar ventajas.

Primero, por intermedio de Guido Díaz, quien aprovechó un centro desde la derecha de Katz y luego, con un gran remate de Perazzo desde la puerta del área.

"Hoy era una cancha grande, linda, no había viento. Todo eso favorece a nuestra idea de juego y se tuvo el partido controlado", agregó Verdino.

Con la ventaja a su favor, el dueño de casa se asentó en el campo y dominó el trámite del partido sin mayores inconvenientes. Intentando asociarse con los volantes y los defensores externos, para generar peso ofensivo con Mosmann y los delanteros.

"La idea es que los chicos empiecen a conocer nuestra ideología y cuando tenés a chicos de diferentes clubes, cuesta agarrar una idea. Estamos en esa primera etapa y vamos bien", señaló el orientador.

En el complemento, el juego se abrió mucho más y la Liga aprovechó un par de contras para ampliar el marcador y volver a sumar los tres puntos.

"Acá seguimos formando, esto es un seleccionado pero seguimos formando. La idea es que pasen por acá y se lleven algo más de lo que tiene que ver con el resultado", cerró Julio.

¿Cábala o glucosa?

Todos los jugadores de la Liga saltaron al campo de juego del Onofre Pirrone comiendo un chupetín.

¿Cuestión de cábala?

"No, no hay cábalas. Creo en Dios, no en cábalas. Es simplemente por el tema del azúcar", contó el entrenador.

La síntesis

LIGA DEL SUR 7

J. Acosta

A. Gómez

Suero (C)

C. Zalazar

Figas

E. Katz

Perazzo

Mosmann

Humaña

T. Díaz

G. Díaz

DT: Julio Verdino

C. PRINGLES 1

Robriani

R. Guzmán

Maldonado

Capitanelli

Nadebne Ojeda

Veyries

Uthurbal

Garay

Sororrain

Deldino

Veyries

DT: Pablo Cejas

PT. Goles de G. Díaz (LdS), a los 18m.; Perazzo (LdS), a los 20m.; y Katz (LdS), a los 25m.

ST. Goles de T. Díaz (LdS), a los 5m.; Mosmann (LdS), a los 13m.; Nadebne Ojeda (CP) en contra, a los 15m.; Melian (CP), a los 20m.: y Rojas (LdS), a los 23m.

Cambios. 41m. Volpe por G. Díaz, 46m. Brizzi por A. Gómez y Rojas por T. Díaz y 50m. Alderete por Mosmann, en la Liga del Sur; 46m. Santini por Deldino, 52m. Ospital por Capitanelli y 61m. Milani por Ascorti, en Coronel Pringles.

Árbitro. Ezequiel Ostiza.

Cancha. Tiro Federal.

Lo que viene

Tras este partido, el Sub 15 afrontará una nueva localía ante Coronel Dorrego y cerrará esta etapa ante Villarino y Pringles, en ambos casos en condición de visitante.