Provincia de Buenos Aires definió su plantel para disputar el 85º Argentino

Con un solo jugador bahiense, más otro que milita en nuestra ciudad, Federación armó la lista de buena fe para competir en el 85º Campeonato Argentino de Mayores de básquetbol.

El mismo irá en Formosa, del lunes 19 al domingo 25 del corriente, en los estadios Centenario y Cincuentenario de la capital provincial.

Se terminó un Provincial que quedará en la historia, por varias razones...

Tras una citación inicial y varias respuestas negativas (Juan Cruz Marini, Fausto Ruesga, Pedro Rossi y el puntaltense Juan Ignacio Bellozas fueron tenidos en cuenta), integrará el plantel Lucas Chaves, escolta de El Nacional.

También estará bajo las órdenes del DT Ariel Amarillo, el reginense tirador de Villa Mitre, Federico Harina.

El equipo se completará con Benjamín Levato, Facundo Attademo, Lautaro Toranzo, Matías Morera, Pablo Alderete, Patricio Piñero, Julián Roumec, Facundo Varela, Nahuel Amichetti y Genaro Calcaterra.

Buenos Aires integrará la zona C junto a Corrientes y Tierra del Fuego y debutará a las 13 del próximo lunes, ante los correntinos.

Cronograma de juego

Lunes 19

13:00 - Buenos Aires vs Corrientes

15:00 - Entre Ríos vs Chaco

15:15 - Santa Fe vs Córdoba

17:30 - Mendoza vs Misiones

17:30 - Tucumán vs Tierra del Fuego

21:30 - Formosa vs Santiago del Estero

Martes 20

15:00 - Tierra del Fuego vs Buenos Aires

15:30 - Santiago del Estero vs Entre Ríos

17:30 - Corrientes vs Santa Fe

18:30 - Chaco vs Mendoza

20:00 - Córdoba vs Tucumán

21:30 - Formosa vs Misiones

Miércoles 21

15:00 - Tierra del Fuego vs Corrientes

15:30 - Entre Ríos vs Misiones

17:30 - Santa Fe vs Tucumán

18:30 - Chaco vs Santiago del Estero

20:00 - Buenos Aires vs Córdoba

21:30 - Formosa vs Mendoza

Jueves 22

16:00 - Puesto 9 al 12 – 2º vs 3º

18:00 - Puesto 9 al 12 – 1º vs 4º

Viernes 23

11:00 - 9° Puesto

17:00 - Cuartos de Final – Serie 3

18:30 - Cuartos de Final – Serie 1

20:30 - Cuartos de Final – Serie 4

21:30 - Cuartos de Final – Serie 2

Sábado 24

19:00 - Semifinal 1

21:30 - Semifinal 2

Domingo 25

19:00 - Tercer Puesto

21:30 - Final