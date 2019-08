El mensaje de Del Piero a De Rossi, a horas de su debut en Boca

El debut de Daniele De Rossi con la camiseta de Boca Juniors, a producirse esta noche en el Estadio Único de La Plata, ha despertado un enorme interés en la afición futbolera; al punto tal, que la noticia trascendió el continente...

Desde Italia, uno de los que está a la expectatitva por la presencia del volante de 36 años ante Almagro, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina, es nada menos que Alessandro Del Piero, ex compañero de De Rossi en el seleccionado "azzurro".

"Quién sabe cómo se sentirá DDR, listo para bajar al campo de juego con Boca. Por primera vez vestido sin los colores de su vida. Yo me sentiría un poco perdido. Mucha suerte y un gran abrazo, Daniele", escribió Del Piero en su cuenta de Twitter, alentando a su ex rival de Serie A.

Del Piero fue eterno rival de De Rossi en el Calcio. Mientras uno hizo casi toda su carrera en la Juventus, el otro lo hizo en la Roma. Pero lo más importante fue el vínculo que los unió en el Mundial 2006, donde se consagraron campeones del mundo.

Chissà come si sentirà Daniele #DeRossi, pronto a scendere in campo con il @BocaJrsOficial per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un pò "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!#ADP10 #Boca