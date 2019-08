Argentina logró su segunda victoria en el Sudamericano U21

Dos victorias en igual cantidad de presentaciones registra la selección argentina en el Sudamericano U21 de básquetbol que se disputa en Tunja, Colombia.

Tras la victoria por 86 a 74 sobre Venezuela, en el debut, hace instantes el combinado nacional le ganó a Chile por 73 a 54.

Matías Solanas (18 puntos) y Franco Baralle (16) fueron los máximos anotadores del equipo de Diego Lifschitz, que entró al último cuarto dos puntos abajo (49-51), pero ganó el tramo 24 a 6.

Además, hubo dos puntos de Tomás Chapero y no ingresó Ezequiel Paz, ambos jugadores de Bahía Basket. Mientras que Facundo Corvalán (ex Bahía) fue inicial y anotó otros dos tantos.

Mañana, desde las 21:15, la Selección cerrará el grupo B midiéndose contra el local.

Cronograma de juego

Lunes 12

Paraguay 55-109 Brasil

Argentina 86-74 Venezuela

Colombia 69-75 Chile

Martes 13

Argentina 73-54 Chile

19:15: Uruguay vs Paraguay

21:15: Venezuela vs Colombia

Miércoles 14

17:15: Chile - Venezuela

19:15: Brasil - Uruguay

21:15: Colombia - Argentina

Jueves 15

Torneo 3x3

17:00: Brasil vs Argentina

17:40: Argentina vs Chile

18:00: Venezuela vs Argentina

19:00: Argentina vs Colombia

19:20: Uruguay vs Argentina

18:00: Argentina vs Paraguay

Viernes 16

Reclasificación: 3°A vs 4°B

Semifinal 1: 1°A vs 2°B

Semifinal 2: 1ºB vs 2°A

Sábado 17

Por el 5º puesto: 3°B vs ganador de Reclasificación

Por el 3º puesto: perdedores de semifinales

Final: ganadores de semifinales