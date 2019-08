Vecinos de calle Bélgica reclaman que deje de ser doble mano urgente

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

El accidente fatal de una motociclista arrollada por un camión en junio de 2018 fue la gota que rebalsó el vaso para los vecinos de calle Bélgica al 1.000. Si bien dicho siniestro fue el de peor desenlace, no fue el único que se registró en los últimos años, ya que tanto noticias de archivo como el testimonio de los vecinos son prueba de que hay una grave falla de tránsito en el sector.

La gente de esas cuatro cuadras, que van de Brasil hasta Charlone, asegura que el principal problema es el hecho de que la calle sea doble mano, por lo que el pedido fundamental que le hacen a la Municipalidad es que pase a ser de un solo sentido de circulación.

“Sixto Laspiur corre en sentido ascendente, Malvinas corre en sentido ascendente, entonces pedimos que Bélgica, que está entre medio de las dos, vaya en sentido contrario. La solución que pedimos no requiere de una obra faraónica ni mucho menos, es corregir la nomenclatura de unas pocas esquinas y como mucho poner agentes de tránsito de una semana para atajar a los desprevenidos, nada más”, solicitó Luis Jalil, vecino de Bélgica al 1.000.

Accidente fatal en junio de 2018.

“Juntamos firmas en todas las cuadras y no se opuso ni un solo vecino, estamos todos de acuerdo”, agregó Graciela Ríos, otra vecina de la cuadra.

El hecho de que una calle angosta sea doble mano es para los vecinos el principal motivo de los problemas de tránsito que se ven todos los días, ya que los toques, insultos y discusiones –aseguran-- son moneda corriente, pese a no llegar a ser accidentes de tal magnitud como para ser noticia.

Bélgica es del mismo ancho que Sixto Laspiur y Malvinas, sus paralelas más cercanas –sin contar a Harding Green, de menor flujo-- pero, a diferencia de estas, es la única doble mano. “Para colmo acá se estaciona de las dos manos y hay mucha actividad de chicos que vienen a hacer deporte a las escuelitas de fútbol y hockey que hay entre Charlone y Entre Ríos. Pero con el movimiento de chicos o el estacionamiento doble mano no tenemos ningún problema, lo único que pedimos es que Bélgica pase a ser de una sola mano. Y lo hacemos solo por una cuestión de seguridad, porque para algunos va pasar a ser una 'incomodidad', pero sabemos que hay prioridades”, comentó Jalil.

Luis Jalil y Graciela Ríos, portavoces de los vecinos.

Ríos y Jalil agregaron que los horarios más conflictivos son al mediodía y a partir de las 17:45, cuando empiezan a asistir todos los chicos a las escuelas deportivas de Bélgica al 1.000 y al 1.100.

“Para colmo, es muy común que en el paso a nivel de Charlone mucha gente se mande en contramano. Lo que pasa es que no hay ningún cartel de 'No Avanzar' y piensan que es doble mano como los pasos a nivel de Entre Ríos o Brasil. De nuevo, son solo algunos carteles los que estamos pidiendo, a ver si por lo menos lo hacen ahora que están en campaña y quieren quedar bien con la gente. Nos ofrecieron poner cámaras de seguridad, pero no es lo que necesitamos ni lo que estamos pidiendo, queremos seguridad vial”, lamentaron.

Reclamo

Luego de presentarse por primera vez ante el Concejo Deliberante hace un año, y de que su pedido haya sido “cajoneado”, la intención de los vecinos del barrio Mariano Moreno ahora es reunirse directamente con el director municipal de Tránsito, Ramiro Frapiccini.

“Un vecino conoce a un abogado y ese abogado nos está tratando de conseguir una reunión con Frapiccini. Todavía no tenemos cita ni nada, pero esperemos que sea pronto porque acá hay accidentes todos los meses y los más desprotegidos son los ciclistas y los motociclistas”, manifestaron.