Nicola Genchi: "Lo que pasa en Argentina ayuda muchísimo al patinaje"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La óptima interpretación del nuevo sistema de reglaje del patinaje artístico sobre ruedas, indudablemente es, por estos días, uno de los mayores desafíos de la Federación Internacional de Patinaje.

Ello motivó, días atrás, el desembarco en nuestra ciudad del mismísimo presidente de la Artistic Technical Comission, el italiano Nicola Genchi, a fines de brindar las herramientas necesarias para su eficaz puesta en práctica.

En tal sentido, y con el aval de la Dirección del Comité Nacional de Patín Artístico, a través de Luciano Fernández, el italiano encabezó el segundo seminario “Rollear” del año en nuestro país, el cual se llevó a cabo con éxito los pasados 31 de julio, y 1 y 2 de agosto.

“Los seminarios, tanto en Argentina como en todo el mundo, son muy importantes. Es un proyecto y un desafío personal muy grande, que inicié desde que asumí como Director. Aunque, en realidad, la idea se gestó en 2013, momento en que mucha gente no estaba de acuerdo con ponerlo en práctica”, contó Genchi, en la redacción de “La Nueva.”

“A Argentina le debo mucho, porque están trabajando muy duro para tratar de inculcar las bases de esta concepción. El sentido de esto es llegar a toda la gente y que se puedan unificar los criterios sobre el nuevo modo de juzgamiento de las competencias. Es un cambio muy fuerte e impactante, pero, si queremos que la actividad crezca, debemos transmitirla con mucho compromiso”, agregó.

—¿En qué consiste el cambio de reglaje? ¿Cuáles son sus bases?

—El nuevo reglaje busca ponderar no solo la parte técnica, sino también el costado artístico. Creemos que ello ayudará a mejorar el producto global en la pista. Tras la disputa del Mundial de este año (NdR: Roller Dreams resultó subcampeón), se comentó que los desempeños de los patinadores se vieron mucho mejor con las nuevas reglas; especialmente con menos errores, que ahora pesan más que antes. Eso hace que el resultado y el producto resulte mejor.

“Es muy reciente, ya que recién comenzó a funcionar este año. Ya en el primer certamen nos dimos cuenta que hay que cambiar varias cosas. Habrá un nuevo reglamento en 2020, y posteriormente trataremos de dejar en claro el porqué. Creo que eso va a pasar mucho, porque la idea es perfeccionarlo al máximo.

—¿Qué papel juega nuestro país en eso?

—Lo que pasa en Argentina ayuda muchísimo al patinaje. Fue uno de los países que decidió aplicar el sistema en todas las categorías y niveles, cosa que no pasó con todos. Además, tiene un potencial de patinadores muy grande. Lo que vemos sobre eso, y que es fundamental, es el trabajo que se hace con ellos desde pequeños. Estamos seguros que todo lo que aprendan desde ahora con las nuevas reglas será fundamental en el futuro de la actividad.

—¿Cuál es la respuesta del público ante estas propuestas?

—Fue muy interesante la interacción. Hace dos años, en el Seminario anterior, la mayoría de las personas estaban en desacuerdo. Hay jueces que vienen con una mentalidad muy cerrada y que no se prestan a cambiar de formato. El tema es que el cambio implica un alto compromiso de estudio, y no todos están dispuestos a hacerlo. Actualmente, no queda otra que acoplarse. Así que, les guste o no, el sistema cambió y tendrán que estudiar. De todos modos, muchos lograron adaptarse y hasta se sintieron cómodos.

“Bahía es una plaza muy importante”

Sacar el mayor aprovechamiento posible y expandir el espectro hacia nuevos horizontes. Ese es, de acuerdo a Luciano Fernánez, el objetivo que persigue el Comité Nacional de Patín de nuestro país, respecto a la llegada al país de Nicola Genchi.

“Las veces que lo podemos tener, debemos aprovecharlo lo máximo posible. Poder salir de Buenos Aires, también ayuda y contribuye a descentralizar un poco la actividad de la Capital, donde siempre se hace todo. Poder llegar a Bahía Blanca con el seminario, fue algo muy importante”, apuntaló.

“A nivel país, hoy nos toca afrontar el proceso de recambio de patinadores; partiendo de la base que hay que adaptarse al nuevo sistema y que muchos vienen con la vieja escuela. Hay apostar al recambio, ya que tenemos muy buen semillero. Le apuntamos con todo al World Games, que en 2021 se harán en Argentina”, agregó.

“Bahía es una plaza muy importante para el patinaje artístico, debido a que siempre presenta muy buenos equipos de precisión y una gran cantidad de patinadores individuales. Es uno de los pilares que tenemos a nivel nacional”, cerró.