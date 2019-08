Fernández sobre Macri: “No me llamó en todos estos años, no creo que lo haga ahora”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo este mediodía que no cree que Macri lo llame ahora si nunca lo hizo en todos estos años tras la posibilidad de una comunicación entre ambos.

“Macri no me llamó en todos estos años, no creo que lo haga ahora”, dijo Fernández desde la puerta del Instituto Patria y agregó que el único que lo hizo fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

También criticó al gobierno por no convocar a nadie tras la derrota del oficialismo ayer en las PASO.

Alberto Fernández se reunió estas mañana con Axel Kicillof, Cristina y Máximo Kirchner y otros políticos que conforman el partido del Frente de Todos para analizar lo que fueron las elecciones de las PASO y lo que viene.

Respecto a la suba del dólar, Alberto Fernández señaló que "por el dólar que le pregunten al gobierno".

“Estamos muy contentos disfrutando de la decisión de la gente y vamos a proponer una alternativa nueva”, cerró.