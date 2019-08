4 historas de bahienses de más de 70 que votaron pese a no estar obligados

Mucha gente mayor se acercó a las escuelas a votar, como es el caso de estos cuatro votantes que fueron al colegio Don Bosco, algunos para votar allí y otros para acompañar.

En ese colegio, de Vieytes 150, los comicios empezaron a las 8:30 porque faltaron los presidentes de dos mesas. En una de ellas tuvieron que comenzar recién a las 9 porque no había ni vicepresidente ni presidente.

Cabe destacar que a muchos les sorprende que gente mayor de 70 años vaya a votar ya que no están obligados a hacerlo.

Antonio, 74 años

"Tenemos la suerte de que vivimos en democracia y podemos tener esta posibilidad. Pertenezco a una generación de la que mucho tiempo no pudimos hacerlo. Nuestra Patria se merece que hagamos este acto, que es algo fabuloso. Acompaño a mi señora, que tiene cierta discapacidad, y que también quiso venir a votar. Me llamó la atención la cantidad de gente mayor que vino. Una mujer de 88 años me dijo que pudiendo lo va a seguir haciendo siempre. Alguna vez vamos a tener que entender los argentinos el sentido de nacionalidad, que a veces los ignoramos".

Lilián, 71 años

"Vine por responsabilidad, porque me siento bien, si no siento que estoy faltando a algo que tengo que hacer. Hay otros lados que no te permiten tener libertad de expresión y acá por suerte en Argentina la tenemos. Estoy esperando que bajen la mesa porque no pude subir al primer piso. Estoy contenta, esperando poder cumplir con lo que me corresponde".

Juana, 87 años

"Vengo porque desde el año 51 que yo voto. Para mí es una obligación. Yo vengo porque quiero votar. Me parece que está muy apretado, los dos están apretados. Ojalá que gane el que yo quiero que salga. Está bravo el asunto, no sé. La gente está... Todavía no sabe lo que va a hacer, está indecisa. Ayer o anteayer un pibe dijo 'yo lo que quiero es vivir en paz y tener comida'. Yo tengo una nieta que hace 6 o 7 meses que no trabaja. Y no es así. Hay muchas cosas que hay que arreglar, despacio o ligero. Ojalá que todo sea para bien, Dios quiera. ¡Viva Argentina!".

Silvio, 74 años

"Vine a traer a Juana a votar. Yo era fanático de su marido, el cantautor de tango Roberto Achaval, y cuando él falleció la conocí a ella y comencé a acompañarla a todos lados".

"Cuando éramos jóvenes no podíamos votar, votábamos una vez cada 15 años. Si no había golpe de Estado, había otra cosa. Y yo creo que el voto... uno tiene que ser responsable, porque nuestra vida depende de eso y tiene que mostrar en el voto si hay conformidad o disconformidad. Yo pienso que uno tiene que ir y votar con responsabilidad".