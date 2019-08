Una mujer denunció que injustamente su voto fue “no recurrido”

Cecilia Corradetti

Indignada se mostró María José Coria, de 35 años, porque al llegar a la mesa 422, en la Escuela Nº 26 del barrio Nueva Belgrano, no la dejaban votar.

“Tanto me planté para hacer valer mis derechos, que me dejaron pasar al cuarto oscuro, pero mi sobre fue a parar a la urna denominada 'voto recurrido'”, se quejó.

Los votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por alguno de los fiscales. Estos votos se cargan en un acta aparte para ser escrutados por la Junta, que tiene la decisión final.

Luego de hacer fila por 40 minutos con su bebé a upa, se encontró con la “sorpresa” de que en el padrón su DNI figuraba como “ejemplar duplicado”.

“Les dije que no me iba hasta no votar. Lo pude hacer, pero quién sabe si ese voto tendrá valor. Estoy indignada porque todos sabemos la cantidad de muertos que han votado otros años”, dijo.

“Nunca perdí el DNI. Solo hice cambio de domicilio hace tres años”, aclaró.

María José, que vive en el barrio universitario, dijo que quiere hacer pública la denuncia para que a quienes les suceda se “planten” como ella y los dejen votar.