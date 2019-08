Buscan detectar problemas de visión en alumnos de Bahía

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com



La Universidad Nacional del Sur pondrá en marcha otra etapa de su interesante programa de prevención y promoción de la salud visual, en este caso denominado “Visión y Aprendizaje”.

La iniciativa, que arrancará el martes y se extenderá hasta fin de año, apunta a detectar problemáticas en alumnos de edad escolar que concurran a las escuelas dependientes de la UNS.

“Muchas veces los niños son catalogados de inquietos, pero en realidad tienen un problema visual que les impide comportarse correctamente o bien presentan dolores de cabeza”, señaló Doris Rivadeneira, coordinadora de la Licenciatura en Óptica y Contactología de la casa de altos estudios.

El primer paso es realizar charlas informativas con los docentes para que puedan detectar casos en forma temprana y el segundo consiste en efectuar diversos estudios de rutina en las propias escuelas.

“La intención es tomar la agudeza visual, a través del tamizaje, de cada alumno para detectar algún inconveniente que puedan estar teniendo y no lo sepan”, agregó.

Se examinarán alrededor de 1.800 niños, entre primaria y secundaria.

“Si detectamos un problema, nos pondremos en contacto con los padres para recomendarles que acudan a un profesional. Nuestro objetivo es la detección y prevención. No haremos tratamiento ni tampoco medicaremos”.

Rivadeneira es nativa de Colombia (se recibió de Optómetra, pero en Argentina no está legalizada esa carrera), hace 12 años que reside en nuestro país y lleva 18 meses en la UNS.

“Me llama la atención que en Argentina no existe el hábito de ir al oftalmologo. A los chicos sólo los llevan cuando los obligan, cuando necesitan el certificado para ingresar a la Primaria y luego a la Secundaria, pero entre medio no hay consultas de rutina. Ese es otro mensaje queremos dar en estas campañas: lo necesario que es controlarse la visión al menos una vez al año”.

En una encuesta que realizó la UNS entre sus estudiantes, el resultado más llamativo que un alto porcentaje hace más de un año que no visita al oftalmólogo.

“Y había un porcentaje, del 2%, que parece poco pero es preocupante, que nunca visitó a un oculista. Y estamos hablando de mayores de 18 años. A partir de estudios básicos que les realizamos, muchos se dieron cuenta que arrastraban algún problema y que, al no prevenirlo a tiempo, se les agravó con el paso del tiempo”.

Según estiman, muchos chicos creen que ver mal es normal y que existen numerosos casos de miopía sin detectar.

“Existe un estudio a nivel nacional que indica que el 30 por ciento de los casos de fracaso escolar se deben a este tipo de problema de visión, porque el inconveniente acarrea que el alumno no preste atención o bien no pueda desarrollar su aprendizaje porque no ve lo que el docente escribe. Otros ven bien, pero tienen problemas de seguimiento. Y si no sigue bien, no puede leer bien. Ese también es un problema común en los chicos”.

--¿Y el abuso de las pantallas, ya sea de teléfonos, tablets o computadoras?

--Se ha detectado que hay existe una miopía que es generada por el exceso de trabajo en visión próxima o por iluminación nociva, que se da por el uso de las nuevas tecnologías. Y si no hay recomendaciones a tiempo, por más que hoy vea bien, ese niño en un futuro tiene chances altas de ser miope.

“En la universidad hay muchos casos de alumnos que comienzan con una visión óptima y a mitad de carrera ya presentan algún inconveniente, debido a que están mucho tiempo utilizando la visión próxima”.

--¿Que recomiendan?

--La más eficaz es tener tiempo de descanso. Hay un consejo que se denomina 20x20x20, que es sencilla pero es muy difícil de aplicar. Cada 20 minutos, 20 de descanso. La idea es que, cada tanto, uno levante la vista y la fije en algún punto lejano, porque eso obliga el parpadeo y el foco cristalino vuelve a su estado natural.

“Caso contrario se produce una fatiga visual, que da dolor de cabeza, irritación de ojos y con el tiempo puede producir miopía y hasta pérdida de visión”.