Básquetbol: Argentina venció a República Dominicana en tiempo suplementario

Cronograma de partidos

Fecha 1 - Hoy

Estados Unidos 119-84 Islas Vírgenes (grupo A)

Puerto Rico 73-64 Venezuela (A)

Argentina 102-65 Uruguay (B)

México 61-65 Dominicana (B)

Fecha 2 - Mañana

Puerto Rico 101-89 Islas Vírgenes (A)

Argentina 102-97 Dominicana (B)

20:00 - México vs Uruguay (B)

23:00 - Venezuela vs Estados Unidos (A)

Fecha 3 - Viernes

12:30 - Uruguay vs Dominicana (B)

15:30 - México vs Argentina (B)

20:00 - Islas Vírgenes vs Venezuela (A)

23:00 - Puerto Rico vs Estados Unidos (A)

Fecha 4 - Sábado

12:30 - A4 vs B4 (por el 7º puesto)

15:30 - A3 vs B3 (por el 5º puesto)

20:00 - A1 vs B2 (semifinal)

23:00 - B1 vs A2 (semifinal)

Fecha 5 - Domingo

20:00 - Por el 3º puesto

23:00 - Final