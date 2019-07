La selección de básquet se presentó con una clara victoria sobre Uruguay

La selección argentina masculina de básquetbol comenzó los Juegos Panamericanos Lima (Perú) 2019 con una clara victoria.

Tras ganar el 1ºC 27 a 2, se impuso a Uruguay por 102 a 65.

Gabriel Deck fue el máximo goleador nacional, con 23 puntos. Lo escoltaron Scola (16), Garino (14) y Brussino (13).

Mientras que el bahiense Lucio Redivo anotó dos tantos (la planilla oficial se los otorgó a Caffaro) en 10m14.

Mañana, el equipo que conduce el bahiense Sergio Hernández se medirá con República Dominicana, desde las 15:30 de nuestro país, por la segunda fecha del grupo B.

Cronograma de partidos

Fecha 1 - Hoy

Estados Unidos 119-84 Islas Vírgenes (grupo A)

Puerto Rico 73-64 Venezuela (A)

Argentina 102-65 Uruguay (B)

México vs Dominicana (B)

Fecha 2 - Mañana

12:30 - Puerto Rico vs Islas Vírgenes (A)

15:30 - Argentina vs Dominicana (B)

20:00 - México vs Uruguay (B)

23:00 - Venezuela vs Estados Unidos (A)

Fecha 3 - Viernes

12:30 - Uruguay vs Dominicana (B)

15:30 - México vs Argentina (B)

20:00 - Islas Vírgenes vs Venezuela (A)

23:00 - Puerto Rico vs Estados Unidos (A)

Fecha 4 - Sábado

12:30 - A4 vs B4 (por el 7º puesto)

15:30 - A3 vs B3 (por el 5º puesto)

20:00 - A1 vs B2 (semifinal)

23:00 - B1 vs A2 (semifinal)

Fecha 5 - Domingo

20:00 - Por el 3º puesto

23:00 - Final