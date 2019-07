Los gremios piden que se declare la emergencia vial en todo el país

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Los sindicatos que agrupan a los trabajadores viales anunciaron la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Senadores, en el que se solicita que se declare “la emergencia vial en todo el territorio nacional por el plazo de 24 meses”.

La iniciativa que plantea el cese de despidos y la ampliación de presupuesto para Vialidad Nacional, fue presentada por Graciela Aleñá (secretaria general del sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina) a la Senadora del Frente Todos, Cristina López Valverde, quien en conjunto con un grupo de senadores, la elevó al Senado de la Nación.

“Mientras el Ministro Dietrich hace marketing electoral hablando de `rutas seguras’, la realidad es que hoy en Vialidad Nacional nuestros trabajadores no tienen recursos ni para cortar el pasto o hacer bacheo, sumado a que hay más de 100 obras paralizadas. Avanzaron a tal punto en la destrucción del organismo que hoy es urgente declarar la emergencia vial”, sostuvo Aleñá al justificar la presentación.

El proyecto de ley encomienda al Poder Ejecutivo Nacional de manera urgente “la ampliación de fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el período temporal de la declaración de emergencia” que comprende un plazo de 24 meses y además “prohíbe despidos, suspensiones o cesantías del personal de la DNV”.

Cabe recordar, que para el 2019 el presupuesto destinado a la DNV se redujo en un 50%.

“Contamos con el mismo monto de 56 mil millones de pesos que en 2018; a lo que se suma que por una decisión administrativa, se le transfirió a la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima 1500 millones de pesos, extraído de ese presupuesto para hacer las mismas funciones que debería hacer Vialidad Nacional”, agregó Aleñá.

El documento destaca que “en los últimos años, la cantidad de obras iniciadas registra un franco descenso alcanzando su punto más bajo en 2018, año en el que solo se licitaron nueve. No se constata un número tan exiguo desde 2002, cuando la cantidad de obras licitadas fue tan solo de cinco”.

“La disminución brusca de la ejecución de obras viales, no solo acelera el deterioro de los caminos, sino que impacta negativamente en la generación de empleo”, agrega el texto elevado a la Cámara de Senadores.

En Bahía y la zona

Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del 19º Distrito de Bahía Blanca, señaló que el presente de la institución impacta directamente en mejoras que deben realizar en rutas cercanas a nuestra ciudad.

“La falta de presupuesto, por ejemplo, impide avanzar con los trabajos en el tramo que se inundó en cercanías de Monte Hermoso. Ahora, como esa ruta dejó de estar concesionada, nos quieren tirar el problema a nosotros, cuando sabían fehacientemente que en ese lugar había que hacer una obra para evitar lo que sucedió”, explicó Palomo.

Y agregó: “En la misma situación tenemos el alteo en la Ruta 33, casi llegando a Casbas. Pero no hay recurso humano y mucho menos presupuestos para hacer esos trabajos”.

A la falta de presupuesto de Vialidad Nacional, que está planteado en el pedido de Ley, se suma el ajuste en el personal.

“El usuario desconoce estas cosas, pero el 19ª Distrito no está en condiciones de afrontar ese trabajo. Ni siquiera se pagan las horas extras a las cuadrillas. Entonces, si no hay plata ni para encarar la obra ni para la mano de obra, es difícil solucionar el inconveniente”.

“Nuestro Distrito 19 hoy tiene una cuadrilla mínima, de 10 o 12 trabajadores repartidos en distintas zonas. Por lo tanto, no se puede armar una estructura de trabajo, como es necesario en este tipo de obras. Avanzaron recortando el presupuesto general y ahora siguen con los recursos humanos, limitándolo a apenas trabajos de mantenimiento. Todos los que se fueron con retiro voluntario o con jubilación no fueron puestos renovados, por lo que el plantel cada vez es más chico”.

“Hace bastante tiempo que anunciamos que se venía esto, algunos no nos creyeron y lamentablemente no nos equivocamos. Pero no vamos a bajar los brazos y seguiremos peleando, mucho más en estos meses que son cruciales, ya que van a querer avanzar para terminar la destrucción que vinieron a hacer”, concluyó Palomo.