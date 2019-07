La biblioteca que cumple 75 años y sobrevive en el corazón de Bella Vista

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Fundada el 9 de Julio de 1944, la Biblioteca Popular Concepción Urdinola de Pedernera es el orgullo de la barrio Bella Vista.

Con más de 6.000 ejemplares acumulados a lo largo de los años, funciona en la sede el club, Rincón 555, y se apresta a festejar mañana su 75 aniversario con una serie de actividades culturales en esa calle.

Su nombre es un homenaje a la primera directora de la escuela del barrio, quien ejerció el cargo en los primeros años del siglo pasado.

Y aunque funcionó en distintos locales (recién se instaló en la sede en 1970), siempre estuvo al amparo de la entidad deportiva, conforme a uno de los objetivos establecidos en el estatuto fundacional, que propulsaba la promoción de los valores culturales y espirituales de sus socios mediante el sostenimiento de una biblioteca.

“El 12 de diciembre cumplo 24 años en la biblioteca, a la que llegué por mi cariño por el club. En esos años, 1995, estaba a cargo de una amiga, que era enfermera, y como yo estaba terminando la carrera de Bibliotecario Escolar en el Avanza me pidió ayuda para clasificar las obras. Al poco tiempo ella consiguió trabajo en un hospital y quedé solo”, recordó Alejandro Alfaro, a cargo actualmente de la entidad.

Al ser también docente de escuela primaria, Alfaro pudo trazar un paralelismo con esta labor.

“Son mis dos vocaciones y aquí encontré mi lugar en el mundo para poder realizar las dos. Además, estoy en el club del que soy hincha”.

El tiempo pasó y Alfaro debió adaptarse a los cambios.

“En aquellos tiempos todo se hacía con máquinas de escribir. Yo pude aplicar los conocimientos que adquirí en el Avanza para empezar a clasificar y a darle un orden. Y en 2006, gracias a Codimat y la biblioteca central, nos dieron una capacitación para poder informatizar los datos, que realmente fue muy valiosa. Porque me hizo dar un salto cuantitativo para satisfacer a los lectores. Yo no sabía manejar una base de datos y ese curso me permitió conocer el sistema que se utiliza hasta en la biblioteca más importante del mundo, como es la del Congreso de Washington”, señaló.

No sólo hubo avances tecnológicos, sino también cambios de hábitos en la sociedad.

“Antes un bibliotecario esperaba detrás de un mostrador, hoy eso ya no sirve. Hay que salir a atraer a los lectores. Antes la función era hallar un libro mediante las referencias que traía el lector. Hoy, con internet, se googlea y se llega mucho más rápido al material que se precisa”.

La biblioteca es pequeña, pero cuenta con alrededor de 6.000 libros.

“El mayor problema que tenemos es el espacio físico, lo que me obliga a incorporar obras en forma muy selectiva. Lamentablemente he tenido que rechazar donaciones por no tener lugar para ubicarlas. Ya le he invadido demasiado espacio al club y carecemos de fondos para emprender una obra con recursos propios”.

“Los socios del club tienen acceso a la biblioteca. Pero la persona que no es socia, también puede utilizar los servicios que brindamos. Siempre le buscamos la vuelta para que nadie se quede sin leer. La idea es atraer y promover la lectura, no espantar. Somos una biblioteca popular y queremos que esa función se cumpla”.

“Nuestro único ingreso propio es un subsidio de 6.500 pesos mensuales que nos da el municipio. El hecho de no tener personería jurídica nos impide salir a pedir más ayuda, aunque actualmente se acercó gente muy voluntariosa que pretende armar una comisión directiva”, contó.

Alfaro esgrimió que busca variantes permanentemente para atraer a la gente a la biblioteca.

“Al ser docente, estoy ofreciendo ayuda escolar. Muchos chicos se acercan para que los ayude en matemáticas e inglés. Y estoy viendo la posibilidad de incorporar otras materias. Yo la defino como una Biblioteca Popular con una impronta de Biblioteca Escolar”.

Actos de festejo

El martes, en coincidencia con el feriado nacional, la Biblioteca celebrará los 75 años de existencia. Se organizaron distintos actos en la cuadra de Rincón al 500.

“Sólo pedimos que la gente se acerque con mate, porque habrá reparto de torta fritas y varios espectáculos musicales, vinculados con la fecha patria. A partir de las 14 y hasta las 17, organizamos junto al Centro de Jubilados del IPS, varias atracciones”.

En 2005, el profesor Pedro González Prieto, exrector de la UNS, fue nombrado presidente honorario de la biblioteca. También tendrá su homenaje.