Dow: cómo será la pericia de la UNS por la explosión

En el transcurso de la próxima semana podrían estar elaboradas las conclusiones de la pericia de profesionales del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, que busca determinar por qué se produjo la explosión en el complejo de la empresa Dow Argentina.

El trabajo será llevado adelante por tres catedráticos de la casa de altos estudios, quienes el domingo pasado recorrieron las instalaciones de la firma junto al fiscal Cristian Aguilar -a cargo de la causa penal- y el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri.

El incidente se produjo el pasado viernes 28 de junio, alrededor de las 0.20, en la planta de Etileno BB 2, donde una sobrepresión provocó la “ruptura de un recipiente, sin presencia de fuego por ausencia de productos inflamables”, según informó Dow.

El ingeniero Santiago Maíz, secretario de Investigación y Extensión del Departamento de Ingeniería, dijo a La Nueva. que “no está determinado el tiempo que lleva realizar una pericia de este tipo.

“Esa circunstancia depende de revisar los registros que nos envía la empresa y si se corresponden con alguna de las hipótesis que tenemos. En ese caso, es probable que el dictamen se realice rápido. Quizás en un día tengamos determinado cómo se produjo el incidente”, sostuvo.

Maíz anunció que el próximo miércoles comenzarán a analizar la información disponible.

“Tenemos que reunirla toda y organizarnos. En el caso que se den las cosas como pensamos, quizás para el viernes pueda estar listo”.

Sobre la metodología que utilizarán para llevar adelante el estudio, Maíz lo describió como “un camino que hay que ir siguiendo y descartando hipótesis para tener una conclusión”.

“La causa para que un recipiente explote, es decir que se haya pasado de presión, es que algunas válvulas no se hayan abierto. Hay que revisar todas esas válvulas para determinar cuál no se abrió y la razón de esta situación”, agregó.

¿Error humano?

Precisó además que el análisis de la válvula que falló permitirá saber si el error fue humano o mecánico.

“Algunas pertenecen a mantenimiento, otras a operación y hay válvulas manuales y automáticas. Estas últimas, por ejemplo, las tiene que revisar un ente específico, entonces hay que ver si ese trabajo fue realizado o si se hizo la verificación”.

Refirió también que “dentro del error humano puede haber error propio de la empresa o de alguna otra firma que realizó un trabajo en forma tercerizada. Pueden haber diferentes caminos que uno los encuentra localizando el lugar de la falla y determinando la responsabilidad sobre la misma”.

El ingeniero mencionó luego que dentro de la información proporcionada por la empresa se encuentra un plano del equipo en el que se produjo la explosión.

“Ahí se vieron todas las conexiones y hacia dónde iban. Se identificaron todas las válvulas y se pidió el registro de los parámetros de operación de esos equipos que interactúan con el recipiente que explotó”.

“Vamos ir descartando lo que estaba bien y llegando a la razón por la cual el recipiente tenía semejante presión. El recipiente puede haber estado a 70 u 80 bar al momento de la explosión, por lo que en algún lado esa presión tiene que haber quedado registrada”, finalizó el ingeniero de la UNS.

Investigación de oficio

Tras la explosión registrada en la planta de la empresa Dow, la fiscalía bahiense puso en marcha de oficio una investigación para determinar lo ocurrido. En primera instancia quedó en manos del fiscal Marcelo Romero Jardín, aunque posteriormente fue asignada a Cristian Aguilar, quien está al frente de la dependencia del Ministerio Público especializada en delitos culposos.

Aguilar procura determinar si pudo existir delito. Hay dos posibilidades, según el Código Penal: lesiones culposas (en particular a los 4 operarios que estaban en el sector más cercano) o incendio o explosión con riesgo concreto para el resto de la planta, otras empresas del polo o la población .

Al recorrer la planta, los profesionales de la UNS tomaron apuntes ymás de 200 fotografías, que analizarán de manera conjunta con la documentación que entregó el abogado de Dow, Rafael Gentili.

No hay imágenes de video porque, según se informó, las cámaras de seguridad no están direccionadas al lugar del incidente -un sitio a cielo abierto y con muchas tuberías- sino que apuntan a las antorchas.