¿Por qué a vos tantas desgracias juntas? Revisalo en el teatro con "El señor Mockinpott..."

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Una obra de humor que te lleva a reflexionar. De esa manera define Jorge Habib a “De cómo el señor Mockinpott logró liberarse de sus padecimientos” (de Peter Weiss).

La obra a cargo del grupo Nuevodrama estará los próximos sábados de julio hasta las vacaciones de invierno y todos los sábados de agosto, desde las 21, en el Centro Cultural La Panadería.

Fue co-dirigida entre Habib y Alberto Rodríguez, quienes decidieron reponerla después de más de 20 años.

“Es una gran experiencia y satisfacción compartir este rol. Ambos dirigimos y actuamos en la obra. Con él, hace muchos años atrás ya habíamos hecho 'Mokinpott', por eso le guardamos un gran afecto. Así que cuando Alberto me propuso hacer una nueva puesta de la obra y ante la posibilidad de hacer, muchos años después, uno de los mismos personajes que había hecho, no fue difícil la decisión. Fue enorme la tentación de buscar nuevas formas en algo ya conocido. Para ser franco es la tercera vez que la vida me junta con esta obra: la primera fue como iluminador cuando estudiaba en la Escuela de Teatro”, contó Habib.

—Peter Weiss es uno de los referentes del teatro documental. ¿Esta obra tiene algo de documental o es una excepcion? ¿Absurdo, crueldad?

—Siempre me es difícil catalogar las obras. Hay que verlo en un contexto. Teatro documental, absurdo, crueldad son términos que identifican ciertos géneros que el autor de la obra logra combinar en una poesía propia. La comicidad es el tono de una historia absurdamente cruel. Mokinpott no cuenta una historia como “Marat-Sade” o “La indagación”, obras del mismo autor, donde relata acontecimientos históricos particulares. Pero documenta la vida de cualquier ciudadano atravesado por las instituciones establecidas, el matrimonio, el trabajo o la medicina. La historia de un pobre hombre que se pregunta “¿por qué a mi tantas desgracias juntas?”

—Estamos acostumbrados a ver a Pablo Macchi en su versión de improvisación, faceta que tiene que ver con el humor ¿Cómo explota otras cualidades expresivas en esta obra?

—Pablo es muy buen actor, muy dúctil al igual que todo el elenco. Impro le ofrece un gran oficio, un gran entrenamiento en lo teatral, como cada actor y actriz del grupo se entrena en otras áreas teatrales. Lo rico se produce en la comunión de las técnicas teatrales. Esto ofrece un sinfín de cualidades interpretativas para todos. Tuvimos mucha suerte que los compañeros que elegimos nos dijeran que si al proyecto.

El staff completo de "De cómo el señor Mockinpott pudo liberarse de sus padecimientos"

Actúan: Pablo Machi, Leo Fabrizi, Alexandra Teodori, Verónica Iglesias, Hugo Ledesma, Sergio Julián, Jorge Habib y Alberto Rodríguez.

Diseño vestuario: Darío Barco.

Realización vestuario: Antonela Bianco.

Escenografía: Héctor Amigo.

Iluminación: Germán Wagner.

Producción: Nuevodrama Teatro.

Fotografías: Clara Starkloff.

Dirección: Jorge Habib y Alberto Rodríguez.