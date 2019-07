"Mis objetivos son los que tiene Boca", expresó Daniele De Rossi

El volante italiano Daniele De Rossi quedó oficialmente presentado esta tarde como flamante refuerzo de Boca Juniors, tras una conferencia de prensa llevada a cabo en La Bombonera.

El ex jugador de Roma de 36 años, quien utilizará del dorsal N°16 en la casaca azul y oro, expresó sus sensaciones al convertirse en jugador Xeneize, respondiendo a las exigencias propias del club de La Ribera.

A continuación, algunas de las frases más resonantes del italiano en conferencia:

**"Nico (Burdisso) me contó muchas cosas de Boca. Otras las había descubierto de joven, estudiando de este club. Me encontré con muchas cosas buenas de la gente en Buenos Aires. Es muy serio y más organizado de lo que podía pensar".

**"Me entrené casi dos meses. Una cosa es entrenarme sólo y correr dos horas como un loco y otra jugar con los compañeros. Voy a necesitar una semana, diez dias, no lo sé. Lo decidirá el entrenador, que tiene la obligación de pensar en el equipo antes que en mí. Cuando esté en forma, me tirarán dentro de la cancha. Yo ayer hubiera entrado de civil, pero un partido más o un partido menos no cambia nada en lo que yo deseo hacer".

**"Mis objetivos son los que tiene Boca. El objetivo es ganar la Libertadores, el campeonato. De lo que yo escuché, es ganar todo. Yo quiero dar mi aporte. Espero que el miércoles vayan las cosas bien y estoy convencido de que el equipo irá bien. Me gustaría debutar".

**”Con Mauro (Zárate) y Carlos (Tevez) hubo mucha rivalidad. Con Mauro capaz más, por la rivalidad romana. Con los años, Lazio era muy fuerte como nosotros y hubo buenos clásicos. Hubo algunas piñas, pero siempre con respeto (risas). Carlos jugó un escalón más arriba que yo. Me recibieron de una manera increíble. Carlos y Mauro hablan bien italiano, mientras que yo con el español empiezo a defenderme. Quiero sentirme uno de ellos, uno de ustedes".