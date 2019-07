El gas de Vaca Muerta no puede llegar a Bahía a más de 3,5 dólares

Adrián Luciani / @lanueva.com



Para el reconocido consultor y especialista en energía, ingeniero Rubén Maltoni, el desarrollo de la industria petroquímica bahiense a partir del gas de Vaca Muerta sólo será posible si ese insumo básico llega a un precio competitivo.

"Las exportaciones químicas de Bahía Blanca van a competir con las exportaciones químicas del golfo en los Estados Unidos, de Qatar y de Australia, donde hoy tienen un gas de entre 3 y 3,5 dólares el millón de btu (unidad de medida). Si el gas de Vaca Muerta llega a 4 dólares a Bahía no habrá chances de desarrollo", explicó.

Maltoni, quien también se desempeñó como secretario de Combustibles y es un analista profundo sobre el desarrollo del sector petroquímico, dijo que Vaca Muerta es un recurso indiscutido, aunque señaló que para convertirse en riqueza y bienestar de los argentinos debe tener precondiciones que hoy no existen.

“Debe darse una macroeconomía ordenada e institucionalmente sólida, sin eso no hay ningún sector que pueda atraer inversiones. Vaca Muerta requiere y va a ser un éxito si Argentina primero es un éxito y resuelve su problema macroeconómico e institucional.

“Cuando vaya en camino de arreglar estas cuestiones va a aparecer mayor interés tanto de los inversores extranjeros como de quienes tienen dinero argentino colocado en el exterior. Un recurso no es reserva si no tiene el recurso para sea movilizable”, agregó.

En otro tramo del diálogo mantenido con La Nueva, Maltoni dijo que Vaca Muerta atesora muchos errores, pero también muchos aciertos.

“Si bien no se han invertido los 10 mil millones de dólares anuales que hace años se vienen anunciando, diría que no llegamos a 4.000, se ha logrado una inversión importantísima, aunque no alcanza para transformarse en una revolución productiva y las razones son macroeconómicas e institucionales”.

En cuanto a los errores, Maltoni dijo que más allá de todo lo positivo que ha realizado YPF y los gobiernos nacional y neuquino, hubo una inadecuada concepción sobre cómo se debe explotar Vaca Muerta.

“Históricamente en Estados Unidos se han explotado la ventanas de gas asociado o de petróleo y sobre el petróleo extraído se han hecho recaer los costos de ese yacimiento.

En Argentina, durante 5 años, invertimos 8.000 millones de dólares donde no hemos privilegiado la producción de crudo y hoy nos muestra el mundo, y ni qué hablar Estados Unidos, que el costo de explotación de los grandes yacimientos como el Permian de ese país, recae fundamentalmente sobre el petroleo que produce dinero.

Al gas se lo considera en boca de pozo a un valor de cero peso, lo único que se hace es tratar de vendérselo a la química o al GNL para monetizarlo.

“Si los argentinos podemos producir petróleo y hacer recaer el costo de producción del crudo podemos llegar con un gas para la química en Bahía que compita con los productos químicos del golfo de México, Australia o Qatar. No estamos lejos, pero habrá que seguir trabajando".

En tal sentido, destacó los planes de ampliación previstos por Profertil en nuestra ciudad y djo que, a su entender, lo primero que debe lograr Argentina es llegar al autoabastecimiento petrolero.

Sobre una planta de GNL en Bahía o Chile

"Desde el punto de vista teórico digo que pueden ser las dos porque hay gas suficiente, pero mi respuesta desde el punto de vista personal es que tiene que ser Bahía o su región de influencia".

"A la hora de exportar por el Mar Argentino se habla de Bahía y no de otro lugar. Aparte de exportar desde aquí grandes volúmenes de productos químicos se ha hablado de exportar gas muy barato de Tierra del Fuego, pero acá el puerto y otras condiciones ya están dadas".