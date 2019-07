Fórmula 1: Charles Leclerc y Ferrari, lo mejor del viernes en Hockenheim

Coronando un día perfecto para Ferrari, el monegasco Charles Leclerc culminó en lo más alto en el registro de tiempos correspondientes a los entrenamientos del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, el décimo capítulo del año con disputa en Hockenheim.

Mejorando lo hecho el local Sebastian Vettel (Ferrari) en el primer ensayo matutino, Leclerc quedó a tope de la segunda y última sesión cronometrada, tras emplear en los relojes 1m 13s 449.

Justamente su compañero de escuadra quedó a sus escapes, completando el 1-2 para la casa de Maranello, tras quedar a 124 milésimas; mientras que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del certamen con una ventaja de 39 puntos, completó el terceto de punta.

15 minutes before the end of FP2 😮



A dramatic ending to day one in Germany for Pierre Gasly 💥#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/PK8dQDvptd