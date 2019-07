Vidal volvió a cuestionar a Magario por la falta de implementación del SAME en La Matanza

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvió a cuestionar a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, por no firmar un convenio que habilite la implementación del SAME en ese municipio y consideró que esa situación "es un ejemplo de cuando la política se prioriza a sí misma y no a la gente".

"Que el SAME no esté en La Matanza es un ejemplo de cuando la política se prioriza a sí misma y no a la gente", dijo Vidal al responder en las últimas horas una petición on line publicada en la plataforma que Change.org creó para que los ciudadanos presenten sus reclamos a los candidatos que se presentarán en las elecciones de este año.

"En La Matanza queremos que se permita el funcionamiento del SAME Provincia", dice una petición creada por Daniel Bracamonte y que ya lleva alcanzadas 9.113 firmas.

En respuesta al reclamo, la mandataria bonaerense explicó que "en el caso de La Matanza, lo que falta es que la Intendenta firme un convenio con la Provincia que habilite la implementación del SAME en el Municipio. Es algo que les venimos pidiendo hace tiempo".

"El SAME que empezó en la Ciudad hoy está en 108 municipios de la Provincia, atendiendo a más de 13 millones de bonaerenses, que eligieron a distintos intendentes de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. No importa a quién eligieron, importa que si tienen riesgo de vida haya una ambulancia que los pueda asistir. La urgencia no tiene partidos políticos", señaló Vidal.

"Nosotros ponemos las ambulancias, los fondos para los choferes, para los médicos y para los recursos humanos que son necesarios. Le pedimos a la Intendenta que nos abran la puerta, que nos dejen trabajar para asistir a los vecinos", añadió.

Por último, la mandataria bonaerense consideró "importante que cada vez más vecinos sumen sus voces para que la Intendenta habilite el SAME en La Matanza".

A principios de este mes, al inaugurar el SAME en San Martín, Vidal ya había cuestionado públicamente a varios intendentes opositores por "no abrirle la puerta" a ese servicio de emergencias médicas.

Además de La Matanza, otros distritos donde aún no desembarcó el SAME son Merlo, Ituzaingó, San Fernando, Presidente Perón, Zárate, Benito Juárez, el Partido de la Costa, Navarro, San Antonio de Areco, Tapalqué, Leandro N. Alem, Monte Hermoso y Pehuajó. (Télam)