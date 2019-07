Tres jugadores de Bahía Basket disputarán el Sudamericano U21

Del 12 al 17 de agosto se llevará a cabo en Tunja, Colombia, el Campeonato Sudamericano U21 masculino de básquetbol.

Para dicho compromiso, la selección argentina será conducida por Diego Lifschitz y tiene plantel confirmado.

El mismo repetirá cinco jugadores del último certamen, cuando la Selección logró la medalla de plata en Salta, el año pasado, y cuenta con tres jugadores de Bahía Basket.

Se trata de Facundo Corvalán, quien podría emigrar, Tomás Chapero y el recientemente llegado Ezequiel Paz.

La lista se completa con Franco Baralle (Atenas), Mateo Chiarini (Atenas), Matías Solanas (San Martín de Corrientes), Leonardo Lema (Atenas), Agustín Barreiro (Boca Juniors), Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia), Francisco Barbotti (Obras Sanitarias), Nicolás Franco (Peñarol) y Santiago Bruera (Instituto).

Argentina integrará el Grupo B junto a Chile, Venezuela y el local; mientras que en el Grupo A estarán Brasil, Uruguay y Paraguay.

Paralelamente, el jueves 15 se disputará un torneo de 3x3.

Cronograma de partidos

Lunes 12 - 19:15 vs Venezuela

Martes 13 - 17:15 vs Chile

Miércoles 14 - 21:15 vs Colombia

Fixture del 3x3

17:00 - Brasil vs Argentina

17:40 - Argentina vs Chile

18:00 - Venezuela vs Argentina

19:00 - Argentina vs Colombia

19:20 - Uruguay vs Argentina

18:00 - Argentina vs Paraguay