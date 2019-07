Por qué no le secuestraron el auto al funcionario judicial que chocó borracho a 2 vehículos estacionados

Distintas autoridades explicaron por qué no se le secuestró el auto al funcionario judicial que alcoholizado chocó 2 vehículos estacionados en la madrugada del domingo.

Según explicó el titular de Control de Tránsito Urbano, Martín Iglesia Braun, "fue aparentemente porque había un tercero en el lugar y se le dio la conducción al tercero".

Agustín Saulnier, puntaltense de 42 años, quien se desempeña como defensor oficial del Fuero Penal Juvenil bahiense, chocó en la primera cuadra de Colombia y el test de alcoholemia dio positivo.

Manejaba un Peugeot 308 que impactó contra un Renault Clio y un Volkswagen Gol. Pese a que lo "normal" en estos casos es que se proceda al secuestro de licencia y vehículo, este último no se concretó.

"En principio lo que tengo del acta [que hicieron los inspectores en el lugar] dice que la persona consumía bajo los efectos del alcohol y se le cedió la conducción a un tercero", insistió en diálogo con Canal 7.

"Está bajo la normativa. Es un procedimiento que está bien. Pedí el criterio utilizado por los inspectores para no secuestrarle el auto", agregó.

En otro sentido, el secretario del Tribunal de Faltas, Sergio Rodríguez, insistió que el secuestro preventivo "es lo habitual" y que también afecta que haya habido un choque.

Rodríguez explicó a Telefe Bahía que no se conocen todavía los motivos pero que hay "casos muy particulares como presencia de menores o personas muy mayores en el vehículo" en los que no se procede al secuestro pero "tengo entendido que no es el caso".

El caso despertó la polémica en las redes sociales y los comentarios de los sitios de noticias debido al puesto que ocupa el implicado.

"No tiene relevancia el cargo, trabajo o función de la persona. Se somete al control de alcoholemia y se aplica el criterio habitual", cerró Rodríguez.