Denuncian que Dow contrata profesionales no matriculados

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, denunció públicamente esta mañana que la empresa Dow contrata a profesionales no matriculados, pese a que hay una ley vigente que exige estar registrado.

"Lo que sucede es que a los ingenieros que se contratan no se les exige que estén matriculados en el Colegio de Ingenieros. Sin embargo hay una ley que delega justamente en esta institución el control del ejercicio del profesional y que para ejercer legalmente la profesión en la provincia de Buenos Aires hay que estar matriculado", explicó en diálogo con LU2.

Di Chiara aseguró que aquel profesional que no esté matriculado "no puede ejercer la profesión", sin importar si se trabaja de manera independiente o no.

"Nosotros lo comparamos con las demás profesiones, porque en cualquier profesión que se desarrolle en la Provincia sus profesionales tienen que estar matriculados", agregó el ingeniero.

Cabe recordar que el 28 de junio hubo una explosión en la planta de Etileno BB2 de Dow que sacudió a todo Bahía. En esa ocasión no hubo heridos ni peligro para la población y desde la compañía confirmaron que se trató de "un error humano".

Di Chiara manifestó que se trata de "una lucha constante" y reiteró que las empresas, al momento de contratar un profesional, deben exigirle que esté registrado en el Colegio de Ingenieros.

Además, el ingeniero aseguró que les "resulta difícil poder comprender los motivos" y explicó que por este tema hicieron una presentación formal en la empresa Dow y en el Comité Técnico Ejecutivo, además de realizar un informe en la Municipalidad para que estén al tanto de lo sucedido.

Por último, Di Chiara confesó que también suceden casos similares en el ámbito estatal, "pero en menor medida".

"Nosotros siempre tenemos esta preocupación, porque más allá de que no estemos hablando de la capacidad profesional de la persona, nos preocupa que no se esté cumpliendo con leyes vigentes", concluyó. (La Nueva y LU2)