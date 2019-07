“La nueva pista de Speedway existirá por tiempo indeterminado”, dijo Sergio Martínez

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

El notable avance de las obras florece hoy más que nunca la ilusión del Automoto Club Bahía Blanca por concretar ese anhelo que históricamente ha perseguido.

Con aciertos y errores, reconocidos desde el mismo seno dirigencial, la historia parece encaminarse, después de algunos palos en la rueda (como el revés en la adjudicación de los terrenos de Maldonado), a lograr ese objetivo.

Muchos pensarán que, visiblemente, el proyecto se asemeja al pasado. Pero las prestaciones y bondades del nuevo circuito de Speedway, emplazado en el predio Ezequiel Crisol de Aldea Romana, hoy en un 80% de gestación, invita a imaginar otro escenario…

“Hoy estamos en la misma situación histórica, pero en este terreno y en esta zona geográfica, si no sucede nada raro, la nueva pista existirá por tiempo indeterminado. Acá no hay problemas con los ruidos molestos, ni nada de eso, como en su momento nos pasó en Dublin. En buena hora surgió este terreno”, respaldó Sergio Martínez, presidente de la entidad.

“En Dublin --agregó-- se fueron ocupando lugares, como pasó con el estacionamiento que se utilizó para hacer canchitas de fútbol, y así se fue achicando todo. Además, el barrio se rodeó totalmente de viviendas, cosa que no nos pasará en este espacio, donde disponemos de terreno suficiente. No habrá problemas de ningún tipo, ni por ruido, ni por contaminación, ni nada. Todo emprendimiento edilicio que queramos hacer, lo podremos concretar”.

Ahora bien, más allá de la explicación, el aficionado fierrero, y hasta el propio genuino, se pregunta en el día a día: ¿En qué etapa está el proyecto? ¿Cuándo estará todo en condiciones para ver derrapar una moto?

“Estamos en la etapa de culminación de compactación de suelo y de dibujo del trazado, que está en un 80%. Continuaremos con la colocación de los alambrados. Diría que estamos próximos a realizar entrenamientos. Nos faltaría lo más costoso, que son las luces y parte de las tribunas (NdR: aún disponen las utilizadas en Dublin). Si tuviéramos la urgencia de disputar el estival que viene, alquilando las luces y las tribunas se podría concretar. Pero acá es pensar más a futuro. Queremos hacer las cosas prolijas y sin apuro”, argumentó Sergio.

Culminada la compactación, se aplicará una base de cemento, como un preparado de pre asfaltado.

“Después veremos con qué lo rellenamos; si con arena, tierra o polvo ladrillo, lo que sería un gran anhelo. Haremos una prueba de piso y después, con el compuesto elegido, se hará una prueba con propiedades. De acá en más, cada cosa que hagamos estará a la vista. Ya tenemos todos los alambrados comprados y los postes, solo faltan algunas cosas accesorias. Pero lo más grueso está todo”, detalló.

La cuenta regresiva, según el propio Sergio Martínez, está en marcha. Con ello, podremos hablar de una suerte de renacimiento del Speedway.

“El pasado siempre te deja alguna enseñanza”

No han sido años fáciles para el Automoto Club, especialmente desde la obligada mudanza del Speedway de Dublin al Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, cambio de comando mediante, con la Federación Bonaerense de Motociclismo tomando la posta.

“El pasado siempre te deja alguna enseñanza. Hay muchas cosas que no se saben y que no vale la pena ni hablarlas. Vivimos momentos gratos y otros no tanto. El Automoto Club estuvo muy solo, era muy criticado y no contaba con apoyo de la propia Bahía Blanca. Yo creo que no es así. Cuando hay esfuerzo de un club y de gente que trabaja queriendo dejar algo, de alguna manera hay que apoyar. Dicen que robamos todo. Pero, ¿qué fue lo que robamos? Es algo irrisorio”, aclara Martínez.

“No tenemos presión, pero sí compromiso con nosotros mismos. Estamos con un proyecto que se gestó hace muchos años y, de una vez por todas, queremos concretarlo. Es compromiso propio y con la gente, por supuesto. Siempre deseamos que esté en alto el nombre del Automoto. Nunca lo debimos descuidar, en su momento se lo descuido y no nos dimos cuenta”, cerró.

La creación de una nueva categoría

Escuela. “Tenemos la idea de volver a crear la categoría de 150cc, con chasis y motor económico. Con ello buscamos que se pueda subir, tanto un piloto de 14 años como uno de 30. La escuela será una de las principales factores para que vuelva el sentimiento a los talleres y la pasión por la actividad”, dijo Martínez.

Seguridad. “Queremos copiar lo que se usa en Europa, a través del reglamento FIM (Federación Internacional). Las empalizadas serán de tejido alambrado, con un sistema de amortiguación detrás, más los colchones, de los cuales ya realizamos un prototipo que servirá para que queden fijos. A más tardar, a principio de agosto arrancamos a colocar la toda empalizada”, agregó.