A través de las redes sociales , la NASA convoca a compartir recuerdos de la llegada del hombre a la luna

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) convoca hoy a las personas de todo el mundo a compartir sus fotos y recuerdos del 20 de julio de 1969 en sus redes sociales con el hasthag #Apollo50th para ser parte de un proyecto histórico.

Los aportes de los usuarios de redes sociales serán parte del proyecto de historia oral "Share Your Apollo Story", según informó el organismo espacial estadounidense.

Algunos relatos ya son parte de un podcast de cuatro episodios que recoge las historias menos conocidas de la exploración lunar.

"¿Dónde estabas cuando los humanos pisaron la luna por primera vez? Cientos de personas de todo el mundo nos enviaron sus recuerdos por #Apollo50th. Escuchen y aprendan cómo el 20 de julio de 1969 nos unimos todos", se lee en el Twitter oficial de la NASA.

Where were you when humans first stepped on the Moon?



Hundreds of people from all over the world sent us their memories for #Apollo50th. Listen and learn how July 20, 1969, brought us all together. 🌎🌙https://t.co/Ov1caNa3bS pic.twitter.com/crrTRgmrn8