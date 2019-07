Comienza el Sudamericano U14, con presencia bahiense en la Selección

Esta tarde se pondrá en marcha en Goiania, Brasil, el campeonato Sudamericano U14 masculino de básquetbol.

La selección argentina integrará el grupo A y hará su debut a las 18, ante Ecuador.

Bahienses confirmados en el Jr. Global Championship de la NBA

El plantel nacional, que será conducido por Diego Lifschitz tendrá -finalmente- un jugador bahiense: Santiago Agustín Candia, base de 1,78m de Bahiense del Norte, nacido el 3 de abril de 2005.

La nómina también incluye a Matías Zanotto (ala-centro de Bahiense), aunque en un amistoso disputado el último viernes, el bahiense sufrió un golpe en su muñeca derecha y, si bien integra la delegación, no podrá jugar (no fue reemplazado).

El grupo A se completará con Colombia y Uruguay, mientras que en el B estarán Chile, Paraguay, Bolivia y el local.

Los dos mejores de cada zona accederán a las semifinales (viernes); mientras que la gran final se jugará el sábado.

Selección Argentina U14

Santiago Candia (base, Bahiense del Norte)

Juan Ignacio Respaud (base, Tomás de Rocamora)

Juan Francisco Peral Solana (base, Petrolero Argentino)

Emir Pérez Barrios (escolta, Villa San Martín de Resistencia)

Lucas Giovannetti (escolta, Sportivo Escobar)

Drazen Sinigoj (escolta, Independiente de Neuquén)

Tomás Ortega (escolta, Germinal de Rawson)

Juan Manuel Bocca (alero, Honor y Patria de Capilla del Señor)

Tiago Drocezesky (alero, Regatas de Resistencia)

Facundo Wolinsky (alero, River Plate)

Matías Zanotto (ala-centro, Bahiense del Norte)

Tiziano Prome (centro, SMATA de Mar del Plata)

Cronograma de la Selección

Fecha 1 - Hoy, 18:00 vs Ecuador

Fecha 2 - Mañana, 16:00 vs Colombia

Fecha 3 - Jueves, 18:00 vs Uruguay