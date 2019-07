Causa Ciccone: la Cámara Federal confirmó la condena para Amado Boudou

En un fallo unánime, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, donde fue encontrado culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El tribunal, compuesto por los doctores Gustavo Hornos, como presidente, y Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como vocales, resolvió lo mismo para el resto de los condenados. Son los casos de José María Núñez Carmona, con 5 años y 6 meses de prisión, y de Nicolás Ciccone, con 4 años y 6 meses, informó Infobae.

En tanto, ratificó las penas en suspenso de Alejandro Paul Vandenbroele, con dos años de cárcel, Resnick Brenner, con tres, César Guido Forcieri, con dos años y seis meses.

Boudou fue sentenciado en agosto del año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 por la maniobra en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

En el fallo, además, los jueces lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención. En enero de este año, una resolución judicial favoreció al ex funcionario y fue liberado, pero en febrero, tras una decisión de Casación, volvió a la cárcel de Ezeiza.