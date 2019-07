Llegó el “5” y Olimpo armó la columna vertebral

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Vine a Olimpo a ascender. Veo que la dirigencia está armando un equipo competitivo con la idea de volver a la B Nacional, y eso me sedujo completamente”.

Llegó a las 3 de hoy, descansó hasta el mediodía y antes del almuerzo atendió amablemente a La Nueva. en el lobby del hotel Argos, donde el club aurinegro tiene reservadas tres habitaciones para los refuerzos que se empiezan a sumar a este Olimpo que afrontará la edición 2019-2020 el Federal A.

Sergio Daniel Sánchez se convirtió en la tercera incorporación, porque ya estaban el central Iván Furios y el delantero Fabricio Lenci (ver aparte).

Es un volante central de 31 años (nació el 24 de enero de 1988 en Maipú, Mendoza) con vasta trayectoria en la B Nacional, donde jugó en Defensa y Justicia (2013-2014), Brown de Puerto Madryn (2015-2017) y Ferro (2017).

En Primera estuvo en Godoy Cruz (2010-2013) y la última temporada defendió la casaca de Deportivo Maipú en el Federal A (19 cotejos, sin goles).

En su carrera disputó 150 encuentros y anotó 5 conquistas.

“Mi llegada a Olimpo se dio en una sola llamada, la que tuvo mi representante con Alfredo Dagna (vice 1º de la actual CD aurinegra). El interés fue mutuo, la propuesta era interesante y no dudé en venir a un club con grandeza y muchísima historia”, fueron las primeras palabras de un “5” con buen porte y abonado al club del “raspa que te raspa”.

“Estaba a punto de viajar a Santiago del Estero, para cerrar trato con Güemes, que va a intervenir en el Federal A, pero surgió lo de Olimpo y me entusiasmó más”, sostuvo.

“Me comentaron que el club está resurgiendo de una gran crisis institucional y financiera, que viene de descender dos categorías en un año, pero Olimpo es Olimpo y la dirigencia que ahora se hizo cargo quiere hacerlo volver a los primeros planos del fútbol nacional. Estuvo muchos años en Primera y ahora va a ser uno de los más importantes animadores del Federal. Por eso creo que vamos a jugar con la necesidad y la obligación de ascender”, agregó “Cepillo”, quien se suma a Olimpo a préstamo por un año y con el pase en su poder.

—¿Qué referencias tenés del equipo que se está formando?

—Mucho no sé, pero vine porque hay pretensiones de ascender. Para mi será una gran responsabilidad defender esta camiseta.

“Antes que nada tenemos que armar el grupo y después un equipo combativo y valiente. La categoría es dura y en muchos lados te quieren llevar por delante, ganarte como sea. La idea es ser protagonistas en todas las canchas, hacernos respetar y dejar bien parado a Olimpo. La historia así lo demanda”.

—Seguramente el DT Sergio Lippi tuvo algo que ver en tu contratación, porque en su lista de refuerzos eras uno de los primeros.

—Ahhh... ¡mirá! Me llamó, me demostró su interés y me pidió que si me sumaba al plantel lo haga convencido y con todas las ganas.

—Furios, Lenci, vos... Columna vertebral armada.

—Sí, sabía lo de Iván, uno de los referentes que tendremos en el vestuario. A Lenci lo enfrenté; es un delantero picante y con buenas aptitudes.

—¿Tus características?

—Soy de cortar mucho juego y de dársela rápido a los que más saben, a los de mejor pie. Soy firme en el juego aéreo y siempre priorizo la salida limpia con la permanente colaboración de los volantes.

—¿Volante de contensión o “5” más adelantado?

—Puedo jugar de tapón o adelante de otro “5”, no tengo problemas. Me gusta romper juego y sumarme al ataque.

—¿Doble “5” o “5” tradicional?

—Me adapto a lo que sea.

—¿Esquema táctico preferido?

—El que quiera el técnico. Por lo general el 4-4-2 es el que todos interpretamos mejor.

—Jugaste en Puerto Madryn, por lo que el frío y el viento no te van a llamar la atención.

—Ja,ja... Me dijeron que Bahía es tan tranquilo como Madryn, donde estuve dos años y medio. Ojalá mi familia se pueda adaptar.

—¿Por qué te dicen “cepillo”?

—Me lo puso un compañero en las inferiores de Godoy Cruz. Fue por el pelo, lo tenía de punta, aunque muchos, en la actualidad, creen que es por lo que raspo y arrastro.

Mirá el video y el mensaje a los hinchas: