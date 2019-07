Ataque al taxista: "Conmigo también se le salió la cadena"

El acusado de asesinar a un taxista tras una discusión de tránsito en la localidad bonaerense de Ensenada está siendo investigado también en una causa en la ciudad de Mar del Plata por golpear ferozmente a un amigo.

El hecho habría ocurrido en el año 2013 y a Esteban González Zablocki se le inició una causa que tramita la fiscalía de Composición Temprana de Conflictos, por una feroz golpiza que le propinó en su momento a un amigo con el que había viajado a la ciudad balnearia.

"La saqué barata. Me dejó con serios traumatismos. Me propinó la misma cantidad de piñas. Quedé con una placa de titanio. Perdí un poco la visión. Después de varios meses volvió todo a la normalidad, pero después de algo así, nada vuelve a la normalidad", relató el joven que era el amigo de González, en declaraciones a Telefé Noticias.

Además, el joven contó que él y González Zablocki iban al mismo colegio y eran del mismo grupo de amigos.

"Se enojó por una cosa básica que cualquier persona normal al otro día puede charlar. Estábamos durmiendo. Yo estaba acostado, mi lado derecho de la cara estaba expuesto y me propinó muchas piñas. Si no estaban mis amigos, no la contaba. Se le salió la cadena, por decirlo así. Cuando vi lo que le pasó al taxista, sentí los golpes en carne propia", relató el joven.

Si bien el joven comentó que no pudo seguir de cerca la causa porque no podía viajar siempre por temas económicos, según pudo confirmar el portal del diario La Capital, la investigación permanece abierta.

En tanto, González Zablocki, de 27 años, continuaba este sábado por la tarde en libertad, ya que la justicia platense lo liberó este viernes, en el mismo momento en el que murió el taxista Jorge Alberto Gómez, de 52 años.

Gómez había sido salvajemente golpeado el pasado lunes por González en Ensenada, tras una discusión de tránsito.(NA)