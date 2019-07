Vidal: "Hay que elegir entre el pasado de abandono que quiere volver y el futuro de obras hechas"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó hoy que en las próximas elecciones generales "hay que elegir entre el pasado que quiere volver, del abandono de obras, y el futuro de obras hechas".



"Unas 300 obras hidráulicas se empezaron y terminaron en esta gestión, y hay otras 190 en ejecución, y muchas se terminarán en los próximos años, gobierne quien gobierne, porque eso es importante, no los discursos, sino lo que se puede pisar, ver, lo que no es sarasa, como dice (el presidente) Mauricio (Macri)", expresó Vidal al inaugurar las obras del Plan de Emergencia Hídrica en el partido de General Arenales.



La mandataria bonaerense afirmó que "este año tenemos una decisión importante por delante: elegir entre un pasado que quiere volver, del abandono, de obras que no se hacían, de venir con una chapa o un colchón (tras una inundación) o este futuro de obra hecha, de obra que empieza y se termina y el agua no entra más a tu casa".



Vidal inauguró un nuevo puente que reemplazó al que se había derrumbado en el 2017, durante una inundación debido a intensas lluvias, y destacó que el puente caído "estuvo 80 años en el lugar y nunca había sido reparado".



"Ese puente es un símbolo de lo que pasaba en la Provincia, del abandono, de obras que no se hacían, que no se planificaba y no se hacían porque no se veían, donde se acercaban, en el mejor de los casos, con una chapa y un colchón, aunque tal vez ni eso ya que cuando asumimos solo había 39 colchones, no había botes ni lanchas en una Provincia donde 12 millones de personas corrían riesgo de inundarse", remarcó.

Vidal insistió que al asumir "no había obras" en marcha para paliar las inundaciones que afectaban a gran parte de las cuencas hídricas del territorio bonaerense.



"Frente a estas lluvias terribles del 2017, que abarcaron el noroeste bonaerense, definimos como urgentes 52 obras, 52 obras que se terminan este mes, y este puente es un ejemplo", destacó.



Y, detalló como otras obras realizadas a las obras de defensa en el partido de General Villegas, Pergamino y Carlos Tejedor, la ampliación de arroyos para que escurrieran mejor, y "obras estructurales como las del Río Salado, que está en obra en todas sus etapas; la cuenca del río Matanza, Riachuelo, el río Reconquista, el río Areco, las obras para que no inunde más La Plata".



Recordó que "Luján se inundó 33 veces en 32 años; solo en el 2014 se inundó 7 veces y las obras no se habían empezado".



"Siempre digo que puede que tengamos agua de nuevo, pero no que las obras no estén en marcha", aseguró Vidal, quien también recorrió las obras de refacción realizadas en el hospital de General Arenales, que incluyó "una terapia nueva, quirófano, cocina, área de maternidad, pediatría y oncología". (Télam)