Gay, en una entrega de viviendas: "Los corruptos nos quieren enseñar cómo se manejan las finanzas"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

En el marco de una nueva entrega de viviendas de los sindicatos UOM y Sutiaga, el intendente Héctor Gay calentó la contienda pre-electoral al vincular la demora del avance del barrio con la corrupción del pasado.

“Este barrio se comenzó en 2008, por lo que hace mucho tiempo debió estar finalizado. En diciembre de 2015, cuando comencé mi gestión, todo estaba parado y una de las primeras audiencias fue con los representantes de los gremios, que estaban sumamente preocupados por la situación, ya que había riesgo de usurpación”, señaló frente a los flamantes propietarios.

En esta ocasión, hoy se hizo entrega de 10 viviendas del gremio que nuclea a los trabajadores de gaseosas y afines y 14 de los metalúrgicos. De la edificación de este predio también participa el sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica de Bahía Blanca.

“Estamos honrando el compromiso asumido. Esta es una historia muy larga, que ustedes conocen perfectamente porque la han padecido. Lamentamos que ésto no se haya hecho antes, pero no fue así porque hubo gente que se quedó con lo que le correspondía a ustedes”.

Y agregó: “Uno de los grandes problemas que tuvimos cuando comenzamos a normalizar este barrio fue que se había pagado el 83 por ciento de la obra, pero estaba ejecutado sólo el 65. Es decir que había casi un 20 por ciento de desfasaje, que fue hacia otros destinos y que se negaban a reconocer. Lo que nos decían en Nación y Provincia era que no iban a pagar dos veces lo mismo. Nos llevó casi 8 meses descomprimir y el municipio tuvo que hacerse cargo de muchos de esos gastos ya pagados, pero no realizados”.

Gay fue más allá en la acusación y dio un ejemplo concreto.

“Esa plata que no estaba invertida aquí, estaba en alguno de los bolsos que aparecían en los conventos. Eso es lo que da bronca. Porque los corruptos después nos quieren enseñar cómo se manejan las finanzas”.

En el tren de normalización, el jefe comunal resaltó la labor del ingeniero Alejandro Meneses, secretario de Infraestructura.

“Hay que agradecer la labor de Meneses, que fue una y mil veces a Buenos Aires y La Plata para destrabar esta situación. Ya llevamos entregadas 630 viviendas, de las 680 que se proyectaron y que estaban paralizadas. Y también a los gremios, que nunca bajaron los brazos para que sus afiliados tengan lo que pagaron y necesitaban”.

Según anticipó, las 50 restantes están en proceso de construcción algunas y en las restantes está por salir el pliego licitatorio.

“Esperamos poder entregarlas cuanto antes. Cuando se trabaja con transparencia y seriedad se pueden honrar los compromisos. Por eso no me cansó de venir a entregar estas casas cuando me avisan que están terminadas”, cerró Gay.