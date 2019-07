Miguel Agüero: "Diciendo No también se hace política”

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Dejó anhelos personales de lado y fue uno de los pocos que le dijo “no” a una candidatura política cuando la gran mayoría pugnaba por meterse en las listas.

Esa fue la decisión que tomó Miguel Angel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, cuando Federico Susbielles le propuso ocupar el quinto puesto entre los candidatos a concejales de “Frente de Todos”.

“Fue una decisión netamente institucional. Fue entender que esta institución, representada por mí, no podía ocupar un quinto lugar en una lista de candidatos a concejales. Y más cuando ha sido una de las fuerzas más opositoras a este gobierno. Y no digo opositora por caprichos, sino que se generó una oposición responsable, que marcó cuestiones que ayudaron a crecer y a ser más eficiente al municipio en sí. Y que defendió permanentemente derechos de los trabajadores”, explicó Miguel Agüero.

Y agregó: “Ojalá todos puedan actuar con el ejemplo, asumiendo la responsabilidad de la institución que representan. Los hechos valen más que las palabras. Yo creo que se hace política hasta diciendo no”.

Agüero remarcó haber tomado una decisión pensada en base a la conveniencia del gremio que lidera.

“El Sindicato se fundó hace 85 años. Y en todo ese tiempo, no hubo un miembro de comisión directiva que haya logrado ser concejal y representara a los trabajadores municipales en el Concejo. Sí hubo afiliados, pero dirigentes ninguno. O sea que también podría haber hecho historia en ese sentido. Pero no se puede tomar una decisión individual sin medir consecuencias colectivas”.

“Aquel que diga que no quiere ser candidato a un puesto político, miente. Todo aquel que es dirigente de alguna entidad o institución, tiene ese anhelo, el de poder hacer cosas para la ciudad. Pero yo sentí que no era el momento. Si no hubiera estado ocupando este rol en el sindicato, seguramente hubiera aceptado y hubiera corrido riesgos, porque esos riesgos iban a ser individuales”.

--¿Cuáles serían esos riesgos o consecuencias?

--En política se deben analizar todos los escenarios. Aunque es improbable que el quinto de la lista de Susbielles no entre al Concejo, también es probable que se quede en la puerta. Y en ese riesgo que tenía que asumir, pesó más el compromiso que tengo con los afiliados del sindicato que mis anhelos personales. Muchas veces cuidando a una institución se hace política.

--¿Cómo fue puntualmente la propuesta?

--Si no había unidad, yo iba como tercer concejal en la lista de Susbielles. Eso me pareció un buen ofrecimiento. Pero como hubo acuerdo con el sector de Feliú, yo caí al quinto lugar, lo cual no acepté.

“Paradojas de la vida, Carlos Moreno Salas volvió a ocupar el lugar que dejé vacante. Sucedió algo similar en la elección de Breitenstein, cuando la CGT me postuló en una terna, pero me pidieron dar un paso al costado porque a Cristian le encajaba más el perfil de Carlos. Y él terminó siendo presidente del Concejo Deliberante. Ojalá la historia termine de la misma manera”.

“Lo que sí me gustaría es que aquel que ocupe ese lugar, refrende la postura del dirigente gremial y no se olvide lo que representa ni sus bases. Suele pasar que se olvidan de dónde nacen y a quienes representan”.

--¿Qué lamentás?

--Estoy convencido que quien conoce la ciudad como nadie es el trabajador municipal y que debe existir la fuerza necesaria para que, por el bien de la ciudad, éstos ocupen cargos políticos. No se está dando, pero vamos a trabajar para que ocurra. En contrapartida, hubo muchos afiliados a este sindicato que cuando llegaron al cargo, se olvidaron de sus compañeros de trabajo, sin tener en cuenta que el tiempo pone todo en su lugar. No los juzgo, pero yo no lo haría.

--Tu postulación era para la lista opositora al Ejecutivo actual. Sea cual fuere el resultado, ¿cómo pensás que iba a ser la relación?

--Es hablar de supuestos. Considero que si hubiese sido elegido, pero el ganador hubiera sido Gay, la relación hubiera sido más sencilla, porque se tendría que haber trabajado en conjunto sí o sí.

--En ese pensamiento de “en política todo se analiza”, ¿qué hubiera pasado si no ingresabas y Gay ganaba?

--Mi posición hubiera quedado muy debilitada. Y allí es donde radicó mi decisión. Yo no podía embarcar a todos los afiliados detrás de una decisión personal. Desde mi punto de vista, le estaba haciendo correr al sindicato un riesgo innecesario. Sé que a Federico (Susbielles) le costó muchísimo ensamblar todo el peronismo, pero no podía poner en peligro todo nuestro trabajo en el sindicato.

--¿Hablaste con el intendente?

--Sí. Yo lo único que le pedí fue seguir trabajando con consensos, como hasta ahora. Eso es muy importante. Se nota el cambio de posición que tuvo el Ejecutivo en los últimos años hacia el gremio. Y esperemos poder seguir así, para el bien del trabajador municipal y la comunidad bahiense en general.

“También algunos funcionarios me dijeron que estaban convencidos que no iba a aceptar el ofrecimiento, por el compromiso que tenía en el sindicato”.

--¿Cómo vislumbrás la contienda electoral que se viene?

--Quiero creer en esa charla que tuvieron Gay y Susbielles en el aeropuerto de Buenos Aires, en el que se prometieron una campaña limpia. Pero, lamentablemente, no creo que suceda en el plano de las redes sociales, con los denominados trolls. La gente tiene que estar muy atenta a esas cuestiones, porque gran parte de la pelea se va a generar por fuera de los dichos de los candidatos y utilizando el anonimato.

“Habrá un punto de inflexión el 11 de agosto, con las PASO. Porque estoy convencido que el electorado no vota perdedores. El que saque más votos en las PASO va a quedar fortalecido de cara a octubre, porque tampoco se percibe una tercera posición que esté creciendo y pueda terciar en la pelea por la intendencia”.

“Y en ese sentido, el segmento a captar es el de los votantes de 16 a 35 años, porque no conocen la preponderancia periodística que tuvo Héctor ni el pasado deportivo de Federico. A ese grupo se lo captará con propuestas y no con historia”.

--¿Pensás que los votos se pueden transferir?

--Yo creo que los votos no se transfieren. La gente vota personas y ya no es tan lineal como antes. No es lo mismo “Pepe” en el lugar de “Pancho” que “Pancho” en ese sitio.

"El voto de ahora es mucho más pensado que antes. Por ejemplo, mis propias hijas me dijeron que si me iba con el kirchnerismo ellas no me votarían. Tengo tres y las tres tienen posiciones diferentes, con sus correspondientes fundamentos para pensar distinto sobre un mismo tema. Por eso sostengo que los votos son intransferibles".

Se viene el cambio en el Estatuto

"Esperamos modificar el estatuto en poco más de un mes. Voy a buscar transparentar aún más la función de los gremialistas. La intención es reglamentar la presentación de las declaraciones juradas y que el afiliado pueda constatar el crecimiento patrimonial de cada miembro de comisión directiva año a año", anticipó Agüero.

Y añadió: "También habíamos pensado instrumentar la obligación de no tener causas judiciales abiertas al momento de acceder al cargo ni que se generen en el transcurso del mandato, pero ya está reglamentado aunque no se aplica. Así que vamos a hacer valer ese artículo. La sociedad quiere transparencia y nosotros no tenemos nada que esconder".