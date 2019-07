Nocioni habló del tuit de Montecchia y bancó a Susbielles

Para el básquetbol argentino quedó atrás un domingo caliente, después que Alejandro Montecchia publicara un tuit de alto contenido político contra los principales dirigentes de este deporte: Federico Susbielles (presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol) y Fabián Borro (presidente de la Asociación de Clubes).

Dado el peso de los actores vinculados a esos 140 caracteres, enseguida el ambiente se posicionó según su interés o simpatía.

Unos bancaron y felicitaron al Puma por animarse a decir -según los comentarios- lo que ningún otro basquetbolista de la Generación Dorada se había animado.

Otros respaldaron la reconstrucción que Susbielles hizo de la CABB en los últimos años.

En el medio quedó el titular de la AdC, quien en una entrevista exclusiva con este diario le respondió duramente al campeón olímpico.

Pero esta tarde Andrés Nocioni, otro de los campeones olímpicos, habló para el programa radial Uno Contra Uno y también se ubicó de un lado de la brecha.

“Con el Puma mantengo el contacto por temas de pesca o básquet, pero no tengo que corregir algo que hace, cada uno hace las cosas como las cree correctas. Lo respeto con todo el corazón, pero poner a las personas por delante de lo que es la idea no me parece. Lo que yo defiendo es la idea de lo que está pasando en la CABB en este momento", afirmó.

"Está muy mal que la idea de avanzar, venga de la mano de destruir al otro. Por eso estamos como estamos en el país. Que el que venga, que traiga ideas y proyecto", agregó.

Por otra parte, en la entrevista a Fabián Borro publicada hoy por este diario, el dirigente dijo que le interesaría que la Generación Dorada se comprometiera en la gestión del básquetbol argentino.

"Nosotros no hemos estado metidos porque vemos que las cosas van muy bien. Vemos que la CABB se ha metido completamente en el básquet y que no esté metido solo en la mayor", dijo Chapu.

Alejandro Montecchia.

"Lo importante es que el básquet crezca. Si yo no me he metido, no es porque me haya faltado invitación, es por haber priorizado otras cuestiones. Fue una decisión de familia, no por no querer ser parte de este proceso", agregó.

"Podrá haber alguien que diga que lo que se hizo no está bien. En ese caso que venga con una propuesta superadora que brinde algo mejor. ¿Se pueden arreglar cosas? Sí, por supuesto, pero no se pueden negar que se hicieron cosas. Hoy vemos a la selección Argentina con una marca de primer nivel en la vestimenta. Hubo momentos que nadie se acercaba a nosotros porque no se veían reflejados en la CABB", afirmó.

"Se han visto crecer los equipos, por eso digo que yo me siento identificado con la labor de esta dirigencia. Ahora hay que seguir para adelante, y quiero hacerlo con la convicción que veo actualmente en la Confederación Argentina de Básquet”, concluyó.