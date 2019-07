Alberto Fernández dijo que "un número importante del votante de Lavagna" puede acompañarlo

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que “tomó mucho volumen” su candidatura de cara a las PASO y estimó que “un número importante del votante de (Roberto) Lavagna puede acompañarnos" en la segunda vuelta, al sostener que el electorado que respalda la postulación del ex ministro de Economía “es esencialmente un voto muy enojado con (Mauricio) Macri”.



Fernández sostuvo que "hay una gran esperanza en nosotros. La gente confía en que las cosas pueden cambiar”, al advertir que “hay un gran desencanto de las empresas de todos los niveles que sienten que Macri ha sido una enorme estafa política”.



En declaraciones a FM Futurok, el precandidato presidencial del Frente de Todos puso de relieve que desde la nominación de la fórmula que integra con Cristina Fernández se logró “la adhesión de todos los gobernadores del justicialismo y de todo el sindicalismo”, a la vez que destacó como fundamental “el acuerdo con Sergio Massa” de cara a las próximas elecciones.





Ante una consulta, el exjefe de gabinete de Néstor Kirchner sostuvo que “un número importante del votante de Lavagna puede acompañarnos", al afirmar que “el voto de Lavagna es esencialmente un voto muy enojado con Macri, que confía en la tercera vía pero puesto a la instancia de decidir dudo que se vuelquen por Macri”.



Por otro lado, Alberto Fernández reveló que el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, con quien dijo habla “periódicamente”, fue alumno suyo en la Universidad y contó, a modo de anécdota, que “de hecho se sacó 10 en mi materia cuando estaba por dejarla. De alguna manera yo le salvé la carrera", bromeó.



Dijo que Monzó “es un hombre respetable, que reivindica la política: es alguien con el que se puede hablar pero también debo decir que si acompañó a Macri debe pensar parecido a Macri; por eso no sé si tiene un pensamiento parecido al mío”.





Si bien dijo no compartir los dichos de distintos referentes del kirchnerismo como el actor "Dady" Brieva o el escritor Mempo Giardinelli, afirmó que "respeta y valora su opinión”, al sostener: “No quiero criterios uniformes en el Frente, la diversidad en el debate es valiosa”.



Sentó además su postura con respecto a temas de género y se mostró a favor de “ampliar los derechos de la sociedad todo lo que podamos” y remarcó: "Cuando veo la condena a Mariana Gomez me remonta directamente al siglo XVII", en referencia al fallo contra la joven que se besaba con su esposa en la estación de Constitución, condenada por resistencia a la autoridad.



Finalmente, y en torno al acuerdo del Mercosur-UE, sellado el viernes pasado por el gobierno en Bruselas, Alberto Fernández advirtió que "los acuerdos internacionales pasan por el Congreso: cuando digo que vamos a tener la oportunidad de revisarlo me refiero a eso. No es una chicana política, es una obligación constitucional”. (Télam)