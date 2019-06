Estuvo casada tres décadas y al divorciarse “descubrió” que había tenido un hijo

Como si el divorcio de una pareja por si solo no resultase una situación traumática -con el plus de lo que pudo significar hace 70 años-, una mujer italiana que estuvo casada durante poco más de tres décadas, al momento de iniciar el juicio de disolución del matrimonio denunció que su esposo, “valiéndose de falsas pruebas”, presentó ante el mismo Juzgado en lo Civil y Comercial “la información necesaria a fin de introducir en la familia legítima un hijo adulterino”.

La presentación, formulada en 1949, fue realizada ante el Juzgado Nº 2 en lo Criminal, a cargo de Manuel Félix Santos, por secretaría de Luis Rivas Godio, dependiente del denominado Departamento Costa Sud.

En la causa penal (Nº 28.860, de 23 fojas), iniciada el 5 de mayo de 1949, se investigó el presunto delito de falsificación de documento público y suposición de estado civil.

La pareja que había formado legalmente con Artemio Martínez (39 años al momento de la denuncia), el 29 de abril de 1916, en Ingeniero White, llegaba a su fin sin descendencia y Giacomina Espósito (34) tomó conocimiento de la supuesta existencia de un hijo extramatrimonial de su marido, cuando se inicia el expediente Nº 28.656 del juzgado civil a cargo del doctor Gustavo Bunsow (h).

En el expediente surgía, según la denuncia formulada por Giacomina, que “Martínez ha legitimado a un hijo adulterino obtenido con Dora Jaso, y aparezco como madre de aquel, valido de engaños como resulta de las pruebas, como resulta de los testimonio otorgado por el Registro Civil, secciones 1ra. Y 2da.”.

Misma fecha, otro lugar

Eran épocas en que muchísimas criaturas llegaban al mundo en domicilio particulares y el niño -Oscar Arteminio Pedro- lo había hecho en la vivienda de Alsina 488, el 8 de septiembre de 1925, según consta en el acta de nacimiento labrada exactamente 20 días después, cuando Dora Jaso lo asentó como “hijo de la declarante y de su esposo Marcelo Grande, quien no comparece por hallarse ausente”, ambos españoles y de 33 años de edad.

En su presentación judicial, Giacomina refirió que el nacimiento de “esta misma criatura es la que denuncia el citado Martínez en la sección 1ra. del Registro Civil, diciendo que en Lamadrid 507, el día 8 de septiembre de 1925, nació una criatura cuya existencia acredita con oficio del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de este Departamento, a cargo del doctor Martín J. Esandi, y que la misma había recibido el nombre de Arteminio Oscar, hijo legítimo del declarante y su esposa” haciendo referencia a la recurrente.

En su denuncia, la mujer -nacida el 2 de julio de 1884, en la provincia de Messina- aseguró que Martínez “trajo, hace años, un pequeño niño en virtud de no haber tenido descendencia la recurrente, y un buen día desapareció el mismo, resultando con el andar del tiempo que dicho chico sería el hijo adulterino”.

Al declarar, Martínez negó las imputaciones que le formuló su esposa y “se limita a decir que el niño no es hijo adulterino suyo, ni es la misma persona que consta en el certificado de nacimiento”.

Manifestó que 20 años antes su esposa quiso que llevara a la casa a un niño y él dio conformidad, pero los malos tratos que le aplicó su mujer originaron que lo retirara del hogar, cuando tenía 14 años.

No se pudo comprobar

El 18 de junio, el juez Santos solicitó que el doctor Vicente Pablo Saldino -por entonces a cargo del juzgado que encabezara Esandi- informara si se había practicado ante ese organismo alguna supuesta acreditación de Artemio Oscar como hijo legítimo de Martínez y Espósito.

Menos de un mes después, precisamente con fechas 5 y 6 de julio, desde ambas secretarías respondieron que “revisados los libros de entradas y salidas, no figura haberse asentado en ellos la entrada del juicio informativo o producido por don Artemio Martínez”.

Poco después, el 11 de julio, el sargento Arturo Pozarate informó que “he practicado averiguaciones a fin de establecer el paradero de Marcelino Grande, Dora Jaso y el hijo de éstos, Oscar Pedro Arteminio, sin ningún resultado hasta la fecha. En la finca de Alsina 488, dnde según testimonio de acta de nacimiento del Registro Civil secretaría 2da., naciera Oscar Pedro Arteminio, sus actuales moradores no me han sabido dar ninguna explicación con respecto a esas tres personas”.

El 15 de julio de 1949, el juez Santos consideró que desde la “falsa declaración cuestionada... hasta el presente ha transcurrido con exceso el máximo de duración de la pena señalada para el delito, que es de 6 años de reclusión o prisión”, por lo que “declárase operada la prescripción de la acción para acusar en esa causa, por los delitos de falsificación de documento público y suposición de estado civil denunciados”.