Fórmula 1: el inglés Lewis Hamilton también gana en los escritorios

No fue de la forma deseada, pero ello poco le importó al británico Lewis Hamilton (Mercedes), flamante vencedor del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, séptimo capítulo de la temporada.

Beneficiado por el recargo de 5 segundos que recayó sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el campeón reinante, segundo en pista, firmó su quinto éxito del año y el N°78 de su historial.

El detonante de la prueba se produjo en la vuelta 48, cuando el teutón pisó la tierra y salió mal pisado de la chicana correspondiente a la tercera variante del circuito Gilles Villeneuve, tapando el radio de tránsito de Hamilton en una discutible y analizable maniobra.

"Where am I supposed to go?"#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4