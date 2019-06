Jaguares se lució con una goleada en su regreso al país

Jaguares volvió a ganar en su penúltima presentación de la fase regular del Súper Rugby.

Con el equipo ya clasificado y en un gran nivel, le ganó hoy a Sharks (Durban, Sudáfrica) 34-7 en su regreso a la localía en Vélez Sarsfield.

El equipo argentino jugó con soltura y se impuso desde el inicio del partido hasta que terminó. La muestra más cabal es que a los 2 minutos encontró la ventaja a través de una jugada colectiva que coronó Sebastián Cancelliere, como contra Brumbies.

A partir de ahí, el resultado siempre fue a favor. Con solidez en el scrum y aprovechando las grietas del juego de Sharks, se fue imponiendo en todos los sectores de la cancha. La defensa volvió a responder y ante las aproximaciones del rival siempre hubo oposición: Moroni, Creevy y hasta Carreras en alguna ocasión.

Emiliano Boffelli estiró la ventaja con su primer try en el año y le permitió al equipo ir al descanso con una ventaja considerable. Su participación continuó apenas iniciado el complemento. Fue a buscar un kick al fondo de Díaz Bonilla, ganó el anticipo y metió su doblete. Cancelliere hizo lo propio y volvió a llegar al ingoal para ampliar la diferencia.

Mirá las jugadas destacadas del encuentro:

Jaguares v Sharks | Super Rugby 2019 Rd 17 Highlights

A scintillating @JaguaresARG performance saw them clinch top spot in the South African Conference for the first time, beating @TheSharksZA 34-7 in Buenos Aires.#SuperRugby #JAGvSHA pic.twitter.com/YY1MzLuMYP