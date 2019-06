Vóleibol: conocé la programación de la 9ª fecha del Apertura 2019

Entre hoy y mañana se llevará a cabo la novena fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Hoy, en mayores femenino, desde las 18, la UNS se medirá ante Tiro Federal en cancha de Universitario, mientras que a continuación, desde las 19.30, cruzarán Universitario A y Olimpo en mayores masculino.

Mañana, también en San Juan y avenida Alem, a partir de las 18, chocarán en mayores femenino Liniers y Villa Mitre, mientras que luego, desde las 19.30, lo harán Universitario B y Liniers, en mayores masculino.

En Menores

Esta será la programación de la fecha en las categorías formativas:

Hoy en Universitario: a las 13, Universitario-Olimpo A (Sub 19 femenino); a las 14.30, Tiro-Olimpo B (Sub 19 femenino) y a las 16, Tiro-Liniers (Sub 21 femenino).

Hoy en Estudiantes: a las 11.30, Automoto-Universitario (Sub 12 femenino); a las 13, Estudiantes-Liniers (Sub 18 B femenino); a las 15, Universitario-Tiro (Sub 18 B femenino); a las 16, Espora-Libertad (Sub 18 B femenino); a las 17, Espora-Olimpo B (Sub 16 B); a las 18, Estudiantes-Olimpo (Sub 18 B femenino); a las 19, Espora-Universitario (Sub 16 B femenino) y a las 20, Universitario-Libertad (Sub 18 B femenino).

Mañana en Universitario: a las 16, Tiro Federal-Liniers (Sub 15 femenino).

Maxi Voley

Mañana se desarrollarán los cuartos de final del torneo Apertura de Maxi femenino. Esta será la programación:

*Mañana en Liniers: a las 10, Fortín Club de Pedro Luro-Sansinena (9º puesto, Libre); a las 11, Universitario-Libertad (Cuartos, Maxi); a las 12.15, Camelias-Ateneo (Cuartos, Maxi); a las 13.15, Sansinena-Estrella (Cuartos, Maxi); a las 14.15, PunBa-Tiro (Cuartos, Maxi); a las 15.30, Universitario-UNS (Cuartos, Libre); a las 16.30, Dale Ve-Estudiantes (Cuartos, Libre); a las 17.30, Liniers-PunBa (Cuartos, Libre) y a las 18.45, Puerto Belgrano-Estrella (Cuartos, Libre).