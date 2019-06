Cinco años de Gallardo en River: sus números y la aclaración que tuvo que hacer en Bahía

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva

En Bahía, en el corazón del Norberto Tomás, todos esperaban lo que tenía para decir Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River que hoy cumple 5 años al frente del "Millonario".

En aquel domingo 18 de diciembre de 2016 podía darse una conferencia de prensa histórica, tras el triunfo riverplatense ante Olimpo (por 2 a 1), y todo giraba alrededor del "Muñeco".

La incertidumbre había nacido unos días antes, en Córdoba, cuando River ganó la Copa Argentina 2015-16 ante Rosario Central y Gallardo soltó una frase que, con la complicidad de los medios y las redes sociales, se fue magnificando y disparó infinitas conjeturas.

"Se sufre, pero fue la final más linda del mundo; pasó de todo", dijo Gallardo tras ganar su sexta final de 8 y conseguir su 14º título en el club (8 como jugador y 6 como entrenador) y clasificar a River a la Copa Libertadores 2017.

Aquella noche, el "Muñeco" tuvo otro de esos aciertos que marcaron la historia reciente del "Millonario".

A los 71 minutos, mandó a la cancha a Iván Alonso, con el partido 2-3 y en lugar -nada más y nada menos- que de Andrés Dalessandro (quien también había sido sustituido días atrás en la derrota ante Boca por 4-2, en el Monumental).

Al minuto, el delantero uruguayo se la bajó de cabeza a Lucas Alario para el empate (3-3) y luego el propio Alonso marcó el gol del triunfo (4-3), a los 82 minutos.

El día después de la consagración y en diálogo con Fox Sports, Gallardo habló desde el aeropuerto: "Me voy a tomar estos días para pensar, sé del compromiso que tengo con el club y con estos dirigentes; pero quiero tomarme unos días para reflexionar y mirar con calma algunas cuestiones. No quiero generar ningún tipo de especulación, pero realmente quiero detenerme a reflexionar un poquito".

Pese al pedido de Gallardo, las especulaciones finalmente llegaron entre ese viernes y el domingo, en el que River visitó a Olimpo en el Roberto Carminatti por última vez, por la 14ª fecha del Torneo de Primera División que cerró el año de competencia.

Todos por la frase

Lucas Alario y Sebastián Driussi, autor de los goles que le dieron la victoria a River ante Olimpo (comenzó ganando con gol de Caballucci), abandonaran el vestuario visitante del Carminatti y hablaron con la prensa. Pero el foco seguía siendo Gallardo.

Ante la pregunta de los periodistas, los delanteros aseguraron que el DT no les había comentado nada sobre su continuidad y que todo había sido normal en la previa.

Aunque Alario se tomó un par de segundo antes de responder si "se le hacía difícil pensar un River sin Gallardo". "La verdad que sí", admitió el ex Colón tras meditar la respuesta.

Al rato... salió Gallardo.

"Me arrepiento de haber hecho un comentario, que fue hasta natural, por todo lo que generó. Todo el mundo hace conjeturas. Yo lo único que dije que era momento para reflexionar: pasaron dos años y medio de muchísima intensidad y mucha competencia. Hay que analizar un montón de cosas. Es momento para hacer un balance del año, como creo que a todo el mundo le pasa. No pensé nada todavía" aseguró Gallardo, a quien se lo

notó pensante, aunque también algo distendido.

"Yo dije que iba a pensar, no dije ni que me iba ni nada... Dije que iba a analizar, a profundizar un poco sobre un montón de cuestiones de estos dos años medio y las cosas que hay por delante. Yo ni abrí ni cerré ninguna puerta. Lo único que dije es que iba a hacer un balance", insistió el DT.

"Quiero que los hinchas de River sepan que agradezco muchísimo, de todo corazón, el amor que me demuestran todos los días. Y que yo siento lo mismo por ellos, pero no hagamos conjeturas sobre algo natural, que me pasa en este momento", dijo Gallardo y dejó el Tomás.

Lo que vino después, ya es historia.

Los números de Gallardo

-Asumió: 6 de junio de 2014.

-Partidos dirigidos: 258.

-Partidos ganados: 133.

-Partidos empatados: 73.

-Partidos perdidos: 52.

-Efectividad: 61%.

-Goles a favor: 437.

-Goles en contra: 233.

-Títulos: 10.

-Copas Libertadores: 2.

-Copa Sudamericana: 1.

-Recopa Sudamericana: 3.

-Copa Argentina: 2.

-Súper Copa Argentina: 1.

-Suruga Bank: 1.