La Selección Argentina cerró invicta la primera fase del Mundial U18 3x3

Una notable tarea le permitió a la Selección Argentina completar la primera fase del Mundial U18 3x3 de básquetbol, que se desarrolla en Mongolia, de manera invicta.

Esta mañana, el equipo nacional superó a Kirguistán (16-8) y a Rumania (21-17), cerrando el grupo D con marca de 4-0.

El equipo nacional es conducido por Leonardo Tesido y cuenta con Pedro Rossi, alero formado en Bahiense del Norte y con paso por Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

También juega Tomás Chapero, ala-centro que milita en Bahía Basket. Mateo Díaz y Ezequiel Paz completan el equipo.

