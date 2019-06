Un entrenador de boxeo denunció que un barra de Olimpo lo amenazó y golpeó

El responsable de un gimnasio de boxeo que funciona en un sector del ex Mercado Victoria, denunció en las últimas horas que un hombre lo golpeó y amenazó porque no quiso darle el dinero que le exigía para continuar desarrollando la actividad en el lugar.

Alejandro Laurín describió que el hecho se produjo ayer, alrededor de las 19, cuando estaba entrenando a sus alumnos en el predio ubicado en Rondeau al 900, que le cedió la comuna hace seis meses.

"Hacemos una tarea social, porque vienen chicos desde los doce años, algunos de los cuales pagan una cuota muy baja y otros toman las clases en forma gratuita".

Describió que en la víspera "se presentó el muchacho este (por el agresor), que es empleado municipal y pertenece a la barra de Olimpo, y un tiempo atrás me ofreció el galpón. En ese momento lo acepté, porque el espacio era grande para trabajar. Vino ayer y me dijo que le iba a tener que empezar a pagar, porque sino me iba hacer c... a trompadas. Me decía `te pueden empezar a pasar cosas´, como apretándome".

Alejandro señaló que le refirió al individuo que no tenía dinero y "le dije que se vaya y que no quería discutir. Me doy vuelta para entrar y de atrás, cobardemente, me pegó una patada en la espalda, caigo al piso y me pegó otras cuatro en la cabeza. Se fue amenazándome. Fue una situación fea".

Respecto del acusado -a quien no se identifica debido a que se encuentra trabajando la justicia-, dijo que lo conoció en una iglesia y que es la primera vez que tiene una reacción de este tipo.

"Lo conocí en un retiro espiritual, pero hasta este momento estaba todo bien. No sé que le habrá pasado, estaba transformado".

Describió que recibió atención médica en el Hospital Municipal y que radicó la denuncia en la comisaría Quinta.

"Tengo temor, porque esta persona también estuvo vinculada con la toma de la sede de la UOCRA. Pedí una medida perimetral y me voy a presentar con la denuncia en la secretaría de Deportes", finalizó.