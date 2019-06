Bovinos: ¿cómo incrementar el índice de preñez y no fracasar en el intento?

Guillermo D. Rueda

Enviado especial a Armstrong, Santa Fe

¿Cómo se logra ser más eficiente en ganadería? Elevando el índice de preñez.

La pregunta y la respuesta se han replicado, sistemáticamente, en las últimas décadas en nuestro país. La siguiente pregunta es de qué manera.

“La primera inversión que debe hacer el productor es respecto de una mayor toma de conciencia. Hay que hacer coincidir los máximos requerimientos del rodeo con el momento de mayor oferta que brinda el campo. Esto dará orden para realizar los diagnósticos adecuados. Eso es clave”, dijo Jorge Polito, médico veterinario de la cátedra de Reproducción de la Universidad de Buenos Aires.

En el marco de Agroactiva 2019, que concluyó ayer en la localidad santafesina de Armstrong, en el espacio de Acción Ganadera se realizaron talleres de capacitación sobre tratamiento para la preñez a través de inseminación artificial y asistencia en el parto a fin de evitar la mortandad de terneros.

“El productor no lo ve, pero son kilos que se pierden. Darle de comer a 100 vacas para obtener 60 terneros no es negocio; esto debe entenderse. Podemos ser como Australia, que está en 80 terneros cada 100 vacas", añadió Jorge De la Orden, de la cátedra de Producción de Bovinos para Carne de Veterinaria de la UBA.

“Sin ir más lejos, en la Cuenca del Salado hay porcentajes superiores al 70 %, acaso porque el productor se ha amigado con esta tecnología que, desde luego, es de muy bajo costo. Hay técnicas sencillas que modifican la producción de carne”, sostuvo.

Para Polito, lo primero es hacer un buen diagnóstico y saber dónde está la falla, siempre de acuerdo con la variabilidad de los ambientes existentes en todo el país.

Jorge Polito, médico veterinario de la cátedra de Reproducción de la UBA.

“En términos generales las causas son nutricionales, lo que provoca que la vaca no cicle o no se alce y por eso no queda preñada; o por las enfermedades venéreas que se transmiten a través de los servicios”, comentó.

“También hay un tema de manejo —agregó De la Orden—, que es el servicio continuo. El 80 % de los productores de menos de 250 hectáreas hace un servicio continuo. Es decir, todo el año la vaca está en contacto con el toro. Así no podemos conseguir datos ni implementar un eventual plan sanitario, ni un tacto rectal para saber si la vaca está preñada o está vacía. Tampoco se pueden revisar los toros”.

“Hay que estacionar el servicio para llevarlo a tres meses, para que ese sea el único momento en que la vaca permanece con el toro. Así, a los dos meses se puede revisar y saber si está vacía, porque si es así se la puede vender. También se puede revisar el toro antes del servicio y determinar si tiene enfermedades venéreas, y se puede hacer coincidir esa época (cuando la vaca tiene mayores requerimientos) con la primavera, que es cuando más pasto hay”, aseguró.

“También debemos buscar el biotipo más adecuado para cada zona. Eso es maximizar el rendimiento”, agregó De la Orden.

“Las acciones a resolver no son tan simples, porque si no no estaríamos estancados en este nivel", aseguró Sergio Marcantonio, también médico veterinario de Reproducción de la UBA.

Marcantonio (izq.), Polito, Valerio y De la Orden, responsables de Acción Ganadera.

“Para aumentar la preñez la clave es que el rodeo esté sano. En especial, hay que controlar las enfermedades de transmisión sexual y las que producen abortos”, indicó.

“Una vez que el rodeo está preñado, se debe garantizar que cada vaca llegue a parir en forma normal para que pueda criar en forma adecuada al ternero, ya que allí empiezan a aparecer los problemas de los jóvenes. El buen nivel sanitario de la vaca le transferirá inmunidad al ternero en las primeras semanas de vida”, agregó.

Marcantonio también dijo que el destete debe producirse lo más temprano posible, para que la vaca tenga posibilidades de recuperar estado antes de la llegada del invierno. “Sin dudas, la sanidad y la nutrición son los puntales más importantes para mejorar la eficiencia”, indicó.

Marcantonio, de todos modos, hizo una salvedad. “Uno dice que los porcentajes de destete se mantienen en el 60 %, lo cual es cierto, pero también lo es que el ambiente en el cual están las vacas se ha modificado”, añadió.

“Han sido desplazadas hacia zonas marginales y por eso hay que mirar el vaso medio lleno. Es decir, a pesar de todo esto, se ha mantenido el porcentaje de destete y eso, si bien no es conformarse, de alguna manera es haber progresado”, explicó.

“Otro ingrediente importante para la rentabilidad es la carga animal que estamos utilizando. No nos podemos quedar contentos si tenemos un buen índice de preñez o de destete si no estamos usando el campo al máximo de su potencial. Hay que optimizar las cargas”, aseveró.

De qué se trata

“El objetivo de Acción Ganadera es brindar un espacio para lograr la mayor eficiencia del sector ganadero”, manifestó Daniel Valerio, coordinador del programa bovino.

“Está claro que la ganadería ha crecido en el país, pero también que existen algunas falencias. El índice de preñez es bajo, ya que hallamos parámetros del 90 % en un campo y el que está al lado apenas llega al 60 %. Eso se puede corregir”, agregó.

Daniel Valerio, coordinador de Acción Ganadera.

“En estas dinámicas hemos precisado, con expertos, cómo se deben aplicar las tecnologías de manejo. Una recuperación del 5 % significa mucho para el ganadero”, sostuvo Valerio.

Del ciclo de Acción Ganadera —realizado en Agroactiva 2019— participaron representantes del INTA Concepción del Uruguay, con la propuesta del feedlot ecológico; Advanta, con los detalles de la oferta forrajera del sorgo resistente a herbicidas; el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), con informes sobre producción de carne de calidad y la firma Claas, que mostró la picadora de maíz Jaguar como una alternativa moderna al silaje.

Respecto del feedlot ecológico, que se desarrolla en el INTA de Concepción del Uruguay, el ingeniero Valerio sostuvo que, con esta aplicación, se vuelve a la tradicional rotación de agricultura con ganadería y la ganadería devolviendo fertilidad al suelo.

“Este nuevo dispositivo de feedlot tiene establecido el tipo de ración que se utilizará y cómo el novillo es el que va a autorregular su comida”, comentó.

“Presentamos los resultados de investigación, con ayuda del IPCVA, que demuestran la calidad de carne de esta modalidad de producción”, dijo Valerio.

La receta del destete precoz

“Una clave para incrementar el índice de preñez es el destete precoz”, sostuvo María Eugenia Munilla, del área de Producción Animal del INTA Concepción del Uruguay.

“Hay que destetar al ternero a los dos meses de edad (NdR: generalmente es a los 7 meses), para que la vaca recupere estado corporal y esté en condiciones adecuadas para la próxima preñez”, agregó.

María Eugenia Munilla,del INTA Concepción del Uruguay.

Munilla también señaló que el feedlot ecológico que se alienta desde el INTA, más allá del retorno a las rotaciones de cultivos, también contribuye a un mayor bienestar animal, otro de los aspectos clave para hacer crecer el stock.