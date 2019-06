Difunden audio de Lázaro Báez captado en la cárcel: "Cometí errores y quizá por eso estoy donde estoy"

En una escucha telefónica captada en la cárcel de Ezeiza, el empresario santacruceño Lázaro Báez, dice que "todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba" y "cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy".

Con esas frases dio a entender que fue el testaferro de Néstor Kirchner y que todos los bienes y fortuna que acumuló son del que está “arriba”, en una supuesta alusión al expresidente fallecido el 27 de octubre de 2010.

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso", se escucha a Báez en una conversación con una mujer, que no es su abogada.

El programa Periodismo Para Todos (PPT) difundió el audio en el que Báez señala: "Cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".

Días atrás, el empresario preso había desmentido las versiones sobre estas afirmaciones.

"Hay que mirarlo mucho a (Juan Manuel) Campillo, ese sí que es muy oscuro", advierte Báez, en otro pasaje del audio difundido.

Campillo es un exfuncionario K, investigado en la causa de los Cuadernos y aceptado como arrepentido. (NA, Clarín y La Nueva.)