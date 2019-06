Con el bahiense Fausto Ruesga, comienza el Mundial U19 en Grecia

Dará comienzo hoy la XIII edición del Mundial U19 masculino de básquetbol.

La cita será en Heraclión, capital de la isla de Creta (Grecia), hasta el próximo domingo 7 de julio.

La Selección será conducida por Maximiliano Seigorman y contará con presencia bahiense: forma parte del plantel Fausto Ruesga, alero de Bahía Basket con pasado en Olimpo.

La Argentina integrará el Grupo C junto a Rusia, rival del debut, Filipinas y el local.

En el A jugarán Estados Unidos, Lituania, Senegal y Nueva Zelanda. El B contará con Canadá, Australia, Malí y Letonia. Mientras que en el D se enfrentarán Francia, Serbia, Puerto Rico y China.

Tras una etapa regular de tres partidos, los cuatro equipos accederán a la instancia de octavos de final, que marcará el comienzo de los cruces eliminatorios.

Los partidos se verán en vivo a través del canal de YouTube de FIBA:

Selección Argentina U19

2 - Fausto Ruesga (alero, Bahía Basket)

3 - Bautista Lugarini (alero, Bahía Basket)

5 - Francisco Farabello (base, Texas Christian University - Estados Unidos)

6 - Juan Ignacio Marcos (base, Peñarol de Mar del Plata)

7 - Juan De La Fuente (escolta, Quilmes de Mar del Plata)

8 - Valentín Simondi (ala-centro, Independiente de Oliva)

9 - Marco Giordano (base, Regatas Corrientes)

10 - Leandro Bolmaro (escolta, Barcelona - España)

11 - Francisco Cáffaro (centro, Virginia University - Estados Unidos)

17 - Lucas Reyes (base, Instituto de Córdoba)

21 - Juan Francisco Fernández (ala-centro, Fuenlabrada - España)

25 - Tomás Chapero (ala-centro, Bahía Basket)

Cuerpo Técnico

DT: Maximiliano Seigorman

AT: Gustavo Sandrini

AT: Gustavo Sapochnik

PF: Ezequiel Lavayén

Kinesiólogo: Santiago Ledesma

Utilero: Facundo Vartanian

Cronograma de partidos

Sábado 29/6, 12:15 vs. Rusia

Domingo 30/6, 14:00 vs. Filipinas

Martes 2/7, 14:30 vs. Grecia

Miércoles 3/7, octavos de final

Antecedentes, con bahienses y algo más

El Mundial Juvenil se disputa oficialmente desde 1979, cuando fue organizado por la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

Desde aquella primera edición hasta la nómina actual, son 10 los jugadores bahienses que formaron parte.

Además, Jorge Faggiano (nativo de Punta Alta) jugó en 1979 y Nicolás De los Santos (nació en Bahía, pero emigró de pequeño) integró el equipo en 2007.

Todos los certámenes:

1979 - Salvador de Bahía (Brasil)

1983 - Palma de Mallorca (España) - Hernán Montenegro, Marcelo Richotti, Claudio Severini y Ariel Medina

Montenegro, Medina, Richotti, Mauro Grippo (jugó el Panamericano, pero no fue al Mundial) y Severini.



1987 - Bormio (Italia)

1991 - Edmonton (Canadá) - Alejandro Montecchia

1995 - Atenas (Grecia) - Juan Ignacio Sánchez

1999 - Lisboa (Portugal)

2003 - Tesalónica (Grecia)

2007 - Novi Sad (Serbia) - Leandro Cecchi

2009 - Auckland (Nueva Zelanda)

2011 - Riga (Letonia)

2013 - Praga (República Checa) - Gonzalo Torres

2015 - Heraclión (Grecia) - Andrés Barbero, Rodrigo Gerhardt y el DT Sebastián Ginóbili

2017 - El Cairo (Egipto)