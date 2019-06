Espert quiere recorrer el país "casi completo" para impulsar su "propuesta antisistémica"

El precandidato presidencial del partido Unite, José Luis Espert, señaló hoy que aspira a "recorrer el país una vez casi completo antes de las PASO" para impulsar su "propuesta antisistémica", al tiempo que aseguró que el aborto, la Educación Sexual Integral y la ideología de género "son temas menores" comparados con "los chicos que se mueren de hambre".

"Estamos trabajando a full con la conformación de las boletas para poder competir. La semana que viene retomamos la gira proselitista por todo el país. La primera parte del año usando mi último libro, La sociedad cómplice, estuvimos recorriendo NEA y NOA. Ahora vamos a empezando del centro para abajo. La idea es recorrer el país una vez casi completo antes de las PASO", sostuvo el economista liberal.

En diálogo con FM Milenium, el postulante destacó el nivel de apoyo que tiene y afirmó que rondaría "los cinco puntos según algunas encuestas", e hizo hincapié en el presunto respaldo de sectores juveniles.

"Somos la única alternativa antisistémica y los chicos son antisistema: son desobedientes con los padres, con lo que tienen que hacer. Hablo de una alternativa contra el sistema político, judicial, electoral, sindical, económico, que está destruyendo el país", señaló.

En ese sentido, al ser consultado sobre si con su postulación horada las chances de reelección del presidente Mauricio Macri, Espert subrayó: "Los votos son de la gente, no de los partidos.

Si Macri está tan preocupado por alternativas, debería haber gobernado mejor. Encima, deberían reconocer que con la estrategia de meter miedo en la sociedad con Cristina (Kirchner) les salió el tiro por la culata. Al no haber avanzado más fuerte con todas las causas de corrupción ahora la tienen libre. Han generado alternativas donde la gente está encontrando un nivel de eco no menor".

Y agregó: "Hay gente que no se prende a este jueguito psicopático de que si no es Macri es Venezuela con Cristina de la mano".

Por otra parte, el postulante también fue consultado respecto a su posición ante el aborto: "No soy ninguno de los dos (pañuelos). Me parece todo chiflado eso. No estoy ni para un lado ni para el otro".

"En nuestro espacio conviven todo tipo de posiciones sobre el aborto, la ESI, la ideología de género, porque nos parecen temas menores dados los problemas que tiene la sociedad: nos preocupan los chicos que se mueren de hambre, por la droga, por la inseguridad", concluyó. (NA)