Insólito: en protesta por el arbitraje, un equipo abandonó la final del Federal A

Un hecho insólito se produjo esta noche en la revancha de la final de la Reválida del Federal A, instancia en la que Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán definían el segundo ascenso a la B Nacional.

Mientras transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo, los jugadores del equipo tucumano decidieron hacer una sentada, en protesta en pleno partido por el arbitraje de Adrián Franklin.

SENTADA de todo el equipo en señal de protesta por el arbitraje.



A los 5 minutos del segundo tiempo, San Jorge decidió tomar esta medida y frenar el partido. #FederalAenDEPORTV pic.twitter.com/Tk9n40vplX — DEPORTV (@canaldeportv) 23 de junio de 2019

Instantes después los futbolistas de San Jorge se retiraron del campo de juego, negándose a seguir jugando el partido que perdían por 1-0. Ese resultado le daba el ascenso al elenco marplatense, ya que en el duelo de ida habían empatado sin goles.

"Esta decisión es por bronca, porque (el árbitro) no nos puede robar de esa forma. Esta es nuestra protesta, no queremos salir a jugar. No estamos en condiciones de salir a jugar con este tipo dirigiendo", explicó Maximiliano Guardia, defensor del conjunto norteño.

La bronca de Guardia, uno de los expulsados de San Jorge, durante la sentada en protesta por el arbitraje durante la finalísima por el ascenso a la B Nacional. #FederalAenDEPORTV pic.twitter.com/z3w6cTpinp — DEPORTV (@canaldeportv) 24 de junio de 2019

Lo que desató el enojo en San Jorge fue, principalmente, las expulsiones del propio Guardia y de David Valdez, que dejaron al equipo con 9 jugadores en el primer tiempo. También hubo reclamos por presunta posición adelantada en el gol de Emiliano López, quien estaba habilitado al momento de definir.

Una vez que el elenco tucumano se marchó hacia el vestuario, el referí suspendió el encuentro y todo Alvarado festejó el ascenso a la B Nacional. De todos modos, la última palabra la tendrá el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que deberá decidir si continúa el partido o si le da la victoria al "Torito".

Las expulsiones de Guardia y Valdez

[EXPULSADO] Valdéz vio la segunda amarilla y se fue del campo de juego. A los 24 minutos del primer tiempo, San Jorge queda con 10 hombres. #FederalAenDEPORTV pic.twitter.com/21Rj4rlCL5 — DEPORTV (@canaldeportv) 23 de junio de 2019