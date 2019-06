Fórmula 1: Lewis Hamilton dominó el Gran Premio de Francia

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dominó de principio a fin en el circuito Paul Ricard y se llevó la victoria del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, la octava cita de la temporada.

De esta manera, el vigente bicampeón de la categoría, que largó desde la pole, obtuvo su sexta victoria en el 2019 y se sigue afianzando en la cima del campeonato.

A 50th 1-2 for @MercedesAMGF1 in F1 @LewisHamilton secures the victory in France @ValtteriBottas holds on for P2 ahead of a charging @Charles_Leclerc 👀 #F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JhxOT0s4lf

Segundo, a 18 segundos, llegó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), logrando así el sexto 1-2 en el presente ciclo para las "Flechas de Plata" (ganaron todas las carreras).

Tercero culminó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien se subió al podio por segunda vez consecutiva.

Más atrás arribaron Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber), Nico Hulkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren) y Pierre Gasly (Red Bull).

UPDATED DRIVER STANDINGS: ROUND 8 🏆



A commanding lead at the top for @LewisHamilton



And this is his highest points total ever after eight races



Record-setting pace from the five-time champion in more ways than one#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/BmAmlFDRbO