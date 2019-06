¿Cuánto vale este perro? Más que mil palabras

La imagen da impresión. También miedo, de solo imaginar lo que este perro, otro perro, muchos perros distintos, le pueden hacer a una criatura y, probado está, a un adulto también, cuando se los deja libres en la vía pública o incluso puertas adentro si no se toman los recaudos correspondientes.

La pelea entre canes que como resultado arrojó la cara del pitbull de la foto cubierta de sangre –probablemente más ajena que propia-- tuvo lugar hoy alrededor de las 11 de la mañana, en la intesercción de las calles Fortaleza Protectora Argentina y Charcas, del barrio Villa Miramar.

No es la primera ni la última vez que uno o más perros de esta raza peligrosa, de este porte peligroso o con esta mandíbula temible se pelean en las calles de nuestra ciudad, pero tal vez las fotografías captadas por el reportero gráfico de este diario ayuden a que la población tome conciencia del peligro que los humanos pueden generar al dejar animales tan agresivos, instintivos y faltos de adiestramiento, libres en la calle.

La culpa no es de los pitbulls, la culpa no es de los perros en general. Eso sí, morder muerden muchos, de distintas personalidades y tamaños, pero pocas razas tienen la capacidad de matar a sus pares y a las personas. El hombre es el responsable de las acciones de sus mascotas. El sabio aprende de los errores ajenos, no nos lamentemos cuando sea demasiado tarde.