Problemas en el oficialismo bahiense: bajaron a una candidata radical

El Ejecutivo municipal utilizó su poder de veto en el armado de la lista de concejales y rechazó la postulación de Gisela Caputo, propuesta por el radicalismo.

Formalmente se explicó que Caputo declinó su postulación. Sin embargo, la UCR realizó un plenario el martes a la noche donde eligió por unanimidad a Caputo y Antonio Mollo para sumarse a los lugares donde estaba previsto que el partido integre la nómina local de Juntos por el Cambio. Tenía reservados los lugares 4 y 9. Ese día, ambos aceptaron la designación sin ningún inconveniente. Todo lo contrario.

Como la lista del oficialismo la va a encabezar un varón (a esta hora todo indica que será Fernando Compagnoni), los puestos pares les corresponden a mujeres.

Desde el comité de Donado se le dijo a La Nueva que, dadas las circunstancias, pretenden en primer término que se defina la situación de Mollo. Una posibilidad es que vaya al quinto lugar y la Coalición Cívica ocupe el cuarto con una mujer. O bien que el propio radicalismo elija a otra representante femenina ya que no aceptarán que se la imponga desde afuera del partido.

Caputo le dijo a este diario: "Fue mi decisión porque entiendo que hay que poner a los proyectos por encima de las personas. Lo que necesitaba ya lo tuve, que es el apoyo unánime de la UCR. El problema no es con el intendente, quien me pidió que me quede en la gestión (se desempeña en la Secretaría de Seguridad)".

Luego, en diálogo con LU2, agregó: "Hay muchas mujeres muy valiosas en el radicalismo, pero no hay otra que cuente con todo el respaldo del partido en este momento. Acerca de las personas que se opusieron a mi designación, prefiero no hacer nombres".

Según distintas versiones, el actual concejal Federico Tucat habría propuesto a Erica González para ocupar el lugar de Caputo, pero esta movida no cuenta con el respaldo formal del partido.

La UCR local, si no le permiten elegir a sus representantes a través de sus mecanismos internos, podría abandonar la lista. Durante la mañana habrá gestiones para resolver este problema. La temperatura está demasiado alta.